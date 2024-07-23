美公布新北極戰略 警告中俄軍事合作

國防部副部長希克斯。(路透)

國防部 公布2024年北極戰略，並警告俄羅斯 與中國加強在北極地區的合作，氣候變遷使得北極地區的海上航線和資源面臨更激烈的競爭。

法新社報導，國防部副部長希克斯 （Kathleen Hicks）告訴媒體：「我們看到中國和俄羅斯在北極的商業合作不斷增加，中國是俄羅斯在北極能源開發一大資助者。」

希克斯在美國國防部發布2024年北極戰略時表示，中俄也不斷加強軍事合作，兩國「在阿拉斯加（Alaska）外海舉行聯合演習」。

希克斯說：「所有這些挑戰都已加劇，因為氣候變遷效應是氣溫迅速升高及冰層變薄，使得所有這類活動能夠進行。」

北極戰略形容北極對美國來說是「具戰略重要性的地區」，其中包括「通往祖國的北方通道」和「重要的美國國防基礎設施」。

俄羅斯近年來重新開放在蘇聯時代結束後廢棄的數座基地和機場並使之現代化，藉以加強俄國在北極的軍事存在；中國則在極地探索和研究上投入了大量資金。

極地冰層迅速融化使得這個不適合居住的地區活動加倍活躍，各國在錯綜複雜的領土主權聲索下，尋找可採的新石油、天然氣和礦產以及航線。

北極戰略指出：「到了2030年，北極可能會經歷第一個幾乎無冰的夏季，海冰的消失將增加北極海上過境路線的可行性，以及獲取海底資源的機會。」

北極戰略還說，「人類活動的增加將升高事故、誤判和環境退化的風險」，美軍「必須做好準備並配備裝備，以降低與北極潛在突發事件相關的風險」。