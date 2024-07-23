國務卿布林肯將訪東南亞 加強與戰略盟友關係

布林肯。(路透)

美國官員22日表示，美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）本週將前往東南亞 ，深化與華府戰略盟友的關係。美國尋求加強區域立場，以抗衡日益獨斷的中國。

法新社報導，美國國務院高階官員康達（Daniel Kritenbrink）表示，布林肯將在10天行程中訪問越南、寮國、日本 、菲律賓、新加坡與蒙古國，他將傳達美國堅守對區域盟友承諾的訊息。

他說：「我們將持續深化我們的雙邊關係，擴大我們的盟友與夥伴關係，這些關係已達到前所未見的高度，我們正一起建立相互增強的夥伴關係網。」

美國最近幾年大幅加強與東南亞數個國家的交流，尤其是在南海與北京陷入領土爭端的國家。

布林肯的東南亞行將包括在寮國參加東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN）部長級會議，他也將在場邊與中國外交部長王毅會面。

美國總統拜登把拓展美國在此區聯盟關係作為政府外交政策的核心一環，康達說「國會山莊對我們的盟友、夥伴與對這個區域的做法給予強烈的跨黨派支持」。

在拜登領導下，華府在印度太平洋區域加強接觸，升級與數個國家的關係，並組成所謂的「四方安全對話」（Quad）聯盟，包含美國、日本、澳洲與印度。

布林肯的亞洲行將是他3年多前上任以來，第18度訪問這個區域。康達說：「國務卿想對此區傳達的訊息是，美國全力支持印度太平洋地區。」

布林肯將在越南首都河內展開6國訪問行程，他將參加定於25日舉行的已故越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）的葬禮。阮富仲「因年事已高、重病」，上週病逝於河內的軍醫院，享壽80歲。

在寮國，布林肯26日與27日將參加東協部長級會議，同時也將與王毅會面。美國或中國都沒有證實這場會面是否是完整的雙邊會談或是較不正式的交流。

布林肯之後將前往日本，出席「四方安全對話」外交部長會議。康達與日本外務省表示，他在日本時將有美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）陪同，這些會議的焦點將是國防嚇阻力。

訪問馬尼拉時，布林肯與奧斯汀將與菲律賓對等官員舉行類似會議，中菲在南海的領土爭端很可能是議程重點。布林肯也將與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會面。

康達表示，布林肯在停留新加坡專注強化雙邊關係後，將在蒙古國結束亞洲行，訪蒙古國目的在促進「民間」關係。