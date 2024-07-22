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賀錦麗在拜登退選後首公開發言 「總統身體好轉」

拜登宣布退選後持續神隱

新聞周刊：賀錦麗接下來該做什麼？

記者顏伶如／即時報導
副總統賀錦麗。(路透資料照)
副總統賀錦麗。(路透資料照)

新聞周刊(Newsweek)22日報導，如果副總統賀錦麗獲得民主黨提名為總統候選人，只有不到100天時間能爭取選民支持，而這場選舉在拜登與川普的電視辯論之前，早就已是川普贏面較大。

報導指出，賀錦麗迎戰川普之前，首先必須鞏固自己的候選人地位，未來幾天與幾周時間對賀錦麗及盟友來說都是關鍵期。

前總統柯林頓伉儷21日發表聲明支持賀錦麗，但某些民主黨人士認為，拜登退選後仍應舉辦類似黨內初選的程序挑選接替人選，時間可以安排於民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)之前或8月底。

前總統歐巴馬發表聲明肯定拜登退選時並未同時幫賀錦麗背書，僅表示對民主黨領袖有信心，相信黨內高層能推出一套足以選出優秀人選的程序。媒體報導傳出可能在民主黨初選挑戰賀錦麗的對手包括西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)。

報導指出，某些民主黨員私下表示，如果沒有經過開放選民參與的某種公開程序就直接提名賀錦麗，恐怕留給外界不良觀感。然而，絕大多數共和黨人士也認為，如果不推賀錦麗出馬，民主黨基本盤許多主要族群可能都會被得罪光光。

主張拜登退選的民主黨倡議組織「交棒」(Pass the Torch)成員雷根柏格(Aaron Regunberg)說，民主黨應該把重點放在推出有勝選機會的競選組合。

「選舉創新暨研究中心」(Center for Election Innovation & Research)執行主任貝克(David Becker)指出，距離選舉非常接近之際，民主黨自行挑選候選人並無法律問題，未來幾天可望就能敲定搭擋人選。

賀錦麗副手人選成為討論焦點，被點名的民主黨籍州長包括貝希爾(Andy Beshear)、庫伯(Roy Cooper)、夏皮洛(Josh Shapiro)，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)則被視為萬能牌(wild card)。

某些民主黨陣營人士認為，賀錦麗可能挑選能夠吸引溫和派選民的白人男士做為競選搭擋。

民主黨選舉策略專家史威尼(Kait Sweeney)表示，賀錦麗的人選考量將顧及平衡，尋找有人氣、有執政經驗，對於吸引溫和派以及傾向共和黨的郊區選民都有勝選紀錄的對象。

民主黨 賀錦麗 拜登

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