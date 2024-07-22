曼欽：不會跟賀錦麗搭擋參選

西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽。(路透)

今年稍早脫離民主黨 後成為無黨籍的西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)22日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，不會與副總統賀錦麗 搭擋參加2024年大選。曼欽受訪時稱讚拜登總統樹立良好典範。

拜登21日宣布退選，改為賀錦麗背書。被問到是否可能與賀錦麗搭擋參選，76歲的曼欽受訪時說：「不會。」

曼欽指出：「這是新的世代，如今大家不會想要一個76歲的副總統了。」

媒體報導傳出曼欽有意問鼎白宮，甚至可能回歸民主黨爭取提名。CNN記者詢問曼欽選民會不會想要「76歲的總統」，曼欽回答：「如果他覺得自己像50歲可能就行。」

不過，曼欽坦承，自己在民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)將面臨困難，想要贏得提名「幾乎不可能」。

曼欽22日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪時表示，並無打算投入民主黨初選與賀錦麗較勁。他說：「我並不會成為總統候選人。」他也說：「我的人生裡並不需要這個。」

他表示，民主黨應該舉辦「迷你初選」(miniprimary)，不要馬上就幫賀錦麗背書。