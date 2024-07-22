微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

達美航空累計取消超過3500架航班。(美聯社)

微軟 作業系統全球大當機已經第三天，全美仍有近1500架航班被迫取消，其中達美航空 (Delta Air Lines)累計取消超過3500架航班，許多旅客受困機場抱怨連連。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，全球最忙碌的機場之一、喬治亞州亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson International Airport)，旅客奧格利亞羅(Anthony Augugliaro)抱怨：「根本沒有人關心我們，讓我們直接睡在地板。」另一名旅客維利奧(Catalina Villareal)原定搭乘的班機被三度取消後直言：「心情沮喪還要餓肚子。」

根據航班追蹤網站FlightAware.com統計，資安 公司CrowdStrike對Microsoft Windows作業系統更新軟體發生當機意外後第三天，也就是21日下午，全美仍有1461架航班被取消或誤點，其中達美航空包辦上千架班次，而且累計取消多達3500架航班。

達美航空執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)指出，因「外部供應商技術問題」導致班機誤點或取消：「這是不得不的最後手段，我們不能掉以輕心。」並透露達美將針對行程被延誤的旅客提供優惠券、免費或哩程數等方式來補償。

另外聯合航空(United Airlines)大部分系統已恢復正常，但班機仍可能有誤點或取消；美國航空(American Airlines)公布聲明表示營運已經恢復；還有美國廉航「忠實航空」(Allegiant Air)雖然也恢復正常營運，但忙著為旅客重新安排行程。

CNN報導指出，此次微軟系統當機受害的不只機場與航空業，包括世界各地的公司行號、政府單位、醫院甚至緊急部門、銀行、學校等皆因業務中斷、全面停擺，預估波及約850萬台Windows作業系統。

儘管CrowdStrike執行長柯茲(George Kurtz)事後出面道歉，並表示軟體已經修復，但資安公司Binary Defense合夥創始人甘迺迪(David Kennedy)向CNN表示，各地機場多達數千個登機門都需要個別手動重啟，即使更新瑕疵電腦也非萬無一失：「絕非只有重開機那麼簡單，還涉及許多步驟與複雜性，何況也沒有哪個機場有足夠人手去執行。」