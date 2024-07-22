我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

川普嘲拜登「明天醒來 忘今退選」批他謊稱確診

微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

編譯俞仲慈／即時報導
達美航空累計取消超過3500架航班。(美聯社)
達美航空累計取消超過3500架航班。(美聯社)

微軟作業系統全球大當機已經第三天，全美仍有近1500架航班被迫取消，其中達美航空(Delta Air Lines)累計取消超過3500架航班，許多旅客受困機場抱怨連連。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，全球最忙碌的機場之一、喬治亞州亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson International Airport)，旅客奧格利亞羅(Anthony Augugliaro)抱怨：「根本沒有人關心我們，讓我們直接睡在地板。」另一名旅客維利奧(Catalina Villareal)原定搭乘的班機被三度取消後直言：「心情沮喪還要餓肚子。」

根據航班追蹤網站FlightAware.com統計，資安公司CrowdStrike對Microsoft Windows作業系統更新軟體發生當機意外後第三天，也就是21日下午，全美仍有1461架航班被取消或誤點，其中達美航空包辦上千架班次，而且累計取消多達3500架航班。

達美航空執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)指出，因「外部供應商技術問題」導致班機誤點或取消：「這是不得不的最後手段，我們不能掉以輕心。」並透露達美將針對行程被延誤的旅客提供優惠券、免費或哩程數等方式來補償。

另外聯合航空(United Airlines)大部分系統已恢復正常，但班機仍可能有誤點或取消；美國航空(American Airlines)公布聲明表示營運已經恢復；還有美國廉航「忠實航空」(Allegiant Air)雖然也恢復正常營運，但忙著為旅客重新安排行程。

CNN報導指出，此次微軟系統當機受害的不只機場與航空業，包括世界各地的公司行號、政府單位、醫院甚至緊急部門、銀行、學校等皆因業務中斷、全面停擺，預估波及約850萬台Windows作業系統。

儘管CrowdStrike執行長柯茲(George Kurtz)事後出面道歉，並表示軟體已經修復，但資安公司Binary Defense合夥創始人甘迺迪(David Kennedy)向CNN表示，各地機場多達數千個登機門都需要個別手動重啟，即使更新瑕疵電腦也非萬無一失：「絕非只有重開機那麼簡單，還涉及許多步驟與複雜性，何況也沒有哪個機場有足夠人手去執行。」

達美航空 微軟 資安

上一則

拜登退選 第一夫人吉兒貼愛心 孫女發文挺爺爺

延伸閱讀

微軟總裁讚揚拜登一生奉獻 馬斯克期待「川范配」

微軟總裁讚揚拜登一生奉獻 馬斯克期待「川范配」
微軟系統全球當機 紐約周末班機續受影響

微軟系統全球當機 紐約周末班機續受影響
緊急降落失敗…飛機墜毀俄亥俄州1機場附近「釀3死」 當局展開調查

緊急降落失敗…飛機墜毀俄亥俄州1機場附近「釀3死」 當局展開調查
全球大當機影響850萬台Windows設備 微軟五項措施因應

全球大當機影響850萬台Windows設備 微軟五項措施因應

熱門新聞

蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
范斯夫婦(左為烏莎)2021年時跟新生兒合影。(范斯臉書截圖)

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

2024-07-17 18:24
50歲的退休水牛城鎮消防局長康培拉托雷(中)在川普集會中遇害。(取自康培拉托雷臉書)

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

2024-07-14 17:10
財經網站GOBankingRates指出，退休人士即使住在國外，只要事先填妥文件就能照常領取社安金支票，但要注意有九個國家無法領取。(美聯社)

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

2024-07-20 10:48
社安局局長歐麥利表示，在2021年9月18日前在網上開設社安帳戶者，需要盡快更新改用 Login.gov ，才能繼續獲得線上服務。(美聯社)

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

2024-07-17 13:45
前總統歐巴馬。(美聯社)

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

2024-07-21 16:16

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求
新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國