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拜登減免學貸再受阻 教育部凍結800萬人還款

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拜登減免學貸再受阻 教育部凍結800萬人還款

編譯盧炯燊／即時報導
拜登總統今年4月在威康辛州麥迪遜，討論減免學貸計畫。(美聯社)
拜登總統今年4月在威康辛州麥迪遜，討論減免學貸計畫。(美聯社)

拜登政府推出才一年的學生貸款償還計畫，為參與者提供債務減免，但一直遭到共和黨提出法律挑戰。聯邦第八巡迴上訴法庭18日頒令，指全國各地的法院正在審理有關訴訟，故要暫停計畫直至相關法院作出最終裁決。由於計畫處於不確定狀態，聯邦教育部隨即宣布，暫停800萬名學貸借款人還款及利息。

聯邦教育部長卡多納(Miguel Cardona)批評共和黨人出於政治動機提起訴訟，再次阻礙了數百萬貸款人降低還款額，稱是可恥的。他警告，若第八巡迴法院的命令持續下去，將給數以百萬計的學貸借款人帶來毀滅性的後果。

總統拜登是在去年7月推出這個名為「有價值的教育儲蓄計畫」(Saving on a Valuable Education，SAVE)，讓學貸借款人採行以收入為基準的還款方式(income-driven repayment)。

不過計畫推出後一直受到共和黨州份反對及提出法律挑戰，今年6月，堪薩斯州和密蘇里州的聯邦法官分別裁決阻止計畫的大部分條款。此前第十巡迴法院曾裁決，允許教育部繼續實施降低每月還款政策，但第八巡迴法院這次的命令，則是阻止計畫所有條款。

反對這個計畫的共和黨人認為，拜登政府推出計畫是越權行為，給納稅人帶來不公平的負擔。

國會眾議院教育和勞動力委員會主席、北卡州共和黨籍的福克斯(Virginia Foxx)指責，拜登政府對全國學生貸款體系造成的混亂和破壞是前所未有的。他質疑，究竟是傲慢、無知還是冷漠，促使了拜登政府推出這個產生危險後果的非法議程？

這並不是教育部首次暫時凍結學貸借款人還款，上月堪州聯邦法官作出裁決後，已暫停了300萬人的還款。

學貸借款人權益倡導組織「學生借款人保護中心」(Student Borrower Protection Center)指出，教育部現在的做法是別無選擇，是確保不會違反法庭命令的唯一方法。

拜登 共和黨 學貸

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