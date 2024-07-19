我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股本周大型股走低 投資人轉向小型股

3種度假開銷 富翁也避免

官宣 旅美大熊貓雲川、鑫寶下月8日「見客」

新華社洛杉磯7月19日電
聖地牙哥動物園19日發布的大熊貓「鑫寶」在動物園新家的照片。（ 新華社）
聖地牙哥動物園19日發布的大熊貓「鑫寶」在動物園新家的照片。（ 新華社）

聖地牙哥動物園19日宣布，上月抵達該園的大熊貓「雲川」和「鑫寶」將於8月8日與遊客見面。

聖地牙哥動物園野生動植物聯盟總裁兼首席執行官保羅·巴里博爾特表示，園方非常高興將這兩隻大熊貓介紹給該聯盟會員、遊客和喜愛動物的人們，「我們的新居民將為遊客帶來歡樂，它們也代表了國際動植物保護行動長久以來的合作精神」。

隨同「雲川」和「鑫寶」抵美的中國專家凌珊珊介紹說，目前這兩隻大熊貓對新家的適應性訓練成果良好，它們已經挑選出自己喜愛的6種竹子，食欲、體重、糞便和其他健康數據與在大熊貓保護研究中心四川雅安碧峰峽基地時基本一致。

搭載「雲川」和「鑫寶」的包機6月27日抵達美國加利福尼亞州洛杉磯國際機場，隨後被轉運至加州南部的聖地牙哥動物園進入隔離檢疫期。「雲川」和「鑫寶」落戶聖地牙哥動物園，開啟了新一輪中美大熊貓保護合作。「雲川」「鑫寶」入住聖地牙哥動物園後，中方專家將駐留3個月左右，幫助它們快速適應新環境。

聖地牙哥動物園是全美吸引遊客最多的動物園之一，也是美國首家與中國開展大熊貓合作研究的機構。為迎接這兩隻大熊貓的到來，聖地牙哥動物園將原先的熊貓館面積擴大了四倍，並倣照中國地質構造，在園中建造了與大熊貓棲息地相近的「山脈、峽谷和懸崖」。專家們說，改造後的「熊貓嶺」，不僅為「雲川」和「鑫寶」提供了更大的活動空間和更好的生活舒適性，而且有利於提升遊客的參觀體驗並展開科普教育。

聖地牙哥動物園19日發布的大熊貓「雲川」在動物園新家的照片。（ 新華社）
聖地牙哥動物園19日發布的大熊貓「雲川」在動物園新家的照片。（ 新華社）

動物園 聖地牙哥 洛杉磯國際機場

上一則

亞利桑納州馬瑞科帕郡 今年逾300人疑似熱死

延伸閱讀

熊貓又遭虐？南韓粉絲紐時登廣告 促中國好好照顧福寶

熊貓又遭虐？南韓粉絲紐時登廣告 促中國好好照顧福寶
大熊貓雲川、鑫寶好福氣 聖地牙哥動物園打造大4倍新家

大熊貓雲川、鑫寶好福氣 聖地牙哥動物園打造大4倍新家
熊貓紀念金幣大全套 洛城20套限售

熊貓紀念金幣大全套 洛城20套限售
內地新贈2熊貓 李家超赴四川商討 爭取十一前抵港

內地新贈2熊貓 李家超赴四川商討 爭取十一前抵港

熱門新聞

蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
范斯夫婦(左為烏莎)2021年時跟新生兒合影。(范斯臉書截圖)

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

2024-07-17 18:24
50歲的退休水牛城鎮消防局長康培拉托雷(中)在川普集會中遇害。(取自康培拉托雷臉書)

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

2024-07-14 17:10
統拜登（Joe Biden）。美聯社

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

2024-07-12 13:10
前總統川普在賓州造勢集會遇襲。(截自X@Elon Musk)

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

2024-07-13 19:05
前總統川普13日在賓州造勢活動遭到槍擊，在事發約兩小時後，就被緊跟時事的中國商人火速製作成上衣，在淘寶等中國電商平台出售。(圖／取自天貓)

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

2024-07-14 09:13

超人氣

更多 >
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光
佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心

佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心
響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象
專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸

專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸