美聯社民調：近6成民主黨人相信賀錦麗是好總統

副總統賀錦麗。(美聯社)

總統拜登 面臨要求其退選的壓力持續增加，而根據美聯社民調顯示，近6成的民主黨 人認為，現任副總統賀錦麗 （Kamala Harris）可以成為一位好總統。

根據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）最新民調，約有6成民主黨人認為賀錦麗能夠在總統的位子上表現良好，大約2成民主黨人不相信她能做得好，另外2成表示他們還不夠瞭解、無法下定論。

自從拜登在6月27日的辯論中徹底失敗後，許多民主黨人私下、甚至公開希望賀錦麗能接替拜登，成為民主黨的總統候選人。支持者相信，她在對抗共和黨的候選人川普時有更好的機會。但就賀錦麗而言，她自始至終都展現對拜登的忠誠；拜登在辯論慘敗給川普後，她仍是最堅定支持拜登的人之一。

來自密蘇里州（Missouri）格林伍德（Greenwood）的民主黨人葛拉漢（Oakley Graham）表示，雖然他對拜登任內的成就「頗感滿意」，但他會更興奮地支持賀錦麗出馬競選總統，而且現在「也該是時候」由一位女性擔任總統。