川普中槍後揮拳 查克柏格：我見過最厲害的事情之一

美國前總統兼共和黨總統候選人川普13日遭槍擊後，特勤局幹員團團包圍。美聯社

臉書創辦人兼Meta執行長查克柏格 表示，美國前總統川普 遭槍擊後的立即反應「厲害」（badass）跟鼓舞人心，有助解釋他對選民的吸引力。

彭博資訊19日公布了查克柏格前一天在加州孟羅公園公司總部獨家受訪的部分內容。查克柏格在回答大選相關議題時表示，「看到川普臉部中槍後起身，將拳頭舉向空中，加上美國國旗，這是我一生中所見過最厲害的事情之一」。

查克柏格表示，「某種程度上，身為一個美國人，就好像很難不對這種精神及戰鬥產生某種感情。我認為，這就是很多人喜歡這傢伙的原因」。

不過，查克柏格婉拒支持川普或推定對手拜登總統，並指自己「不打算」以任何方式參與此次大選。

根據此前新聞，川普9日在自家社群媒體發文，稱自己若在11月當選，「選舉詐欺犯」就會被關起來，更特別點名了查克柏格，同時還以懲罰Meta的名義，扭轉了曾推動查禁TikTok 的政策立場；川普日前接受彭博商業周刊專訪時，表達他反對禁用TikTok，因為會讓查克柏格漁翁得利。

查克柏格表示，他歡迎競爭，「這是好事」，又稱「我認為，我們正在這點上做得相當不錯，贏得市場占有率。所以我不曉得，他們會去做他們需要做的事情，但我認為我們會沒事。反正，我們會繼續在這個領域做得不錯」。

當彭博資訊記者向查克柏格提問，是否認為TikTok應予禁止時，他回答，「這件事超過了我的薪水等級」。