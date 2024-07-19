進步派要角歐凱秀：民主黨應讓拜登繼續參選

民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)。路透

民主黨 籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀 (Alexandria Ocasio-Cortez)19日在Instagram Live網路直播中說，拜登 總統應該繼續代表民主黨參選。不過，她同時表示，各界對於拜登是否能夠勝任的質疑，都是有根據的(valid)。

歐凱秀在網路直播中說，對拜登已經失去信心的民主黨高層、金主以及黨內精英份子，對於副總統賀錦麗出馬參選並不支持，民主黨如果落得無人代表參選將非常瘋狂，1億選舉經費無法從拜登-賀錦麗競選搭檔轉為他用，也將引發問題。

她在直播時說，黨內人士討論時，她都在會議現場，目睹對話內容。她指出：「他們當中很多人不只是想把總統踢走而已，他們是想把整個競選搭擋的組合都移除。」

她說：「如果你以為大家已經有共識，希望拜登退選的那些人將願意支持賀錦麗，那你就錯了。」

歐凱秀表示，距離大選非常接近的時刻突然陣前換將，恐怕引發一路打到最高法院的訴訟，而且「這場大選最後可能將由湯瑪斯(Clarence Thomas)來決定結果」。

她指出，不論替換任何人選出馬，都逃不掉陷入極度危險的下場，而她所代表的社區民眾則禁不起敗選的打擊。

她說：「我的選民可能是第一批被驅逐出境的目標，他們將是第一批被送到雷克島監獄(Rikers Island)的對象。」

歐凱秀說，雖然狀況艱難，還是要做出抉擇。

歐凱秀表示：「我並不是說如果拜登成為候選人就一定會勝選，我覺得不管任何人獲得提名，並不是必定就會贏得選舉。」