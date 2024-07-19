我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：中國無證客靠著廣闊人脈打入美國經濟

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

進步派要角歐凱秀：民主黨應讓拜登繼續參選

記者顏伶如／即時報導
民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)。路透
民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)。路透

民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)19日在Instagram Live網路直播中說，拜登總統應該繼續代表民主黨參選。不過，她同時表示，各界對於拜登是否能夠勝任的質疑，都是有根據的(valid)。

歐凱秀在網路直播中說，對拜登已經失去信心的民主黨高層、金主以及黨內精英份子，對於副總統賀錦麗出馬參選並不支持，民主黨如果落得無人代表參選將非常瘋狂，1億選舉經費無法從拜登-賀錦麗競選搭檔轉為他用，也將引發問題。

她在直播時說，黨內人士討論時，她都在會議現場，目睹對話內容。她指出：「他們當中很多人不只是想把總統踢走而已，他們是想把整個競選搭擋的組合都移除。」

她說：「如果你以為大家已經有共識，希望拜登退選的那些人將願意支持賀錦麗，那你就錯了。」

歐凱秀表示，距離大選非常接近的時刻突然陣前換將，恐怕引發一路打到最高法院的訴訟，而且「這場大選最後可能將由湯瑪斯(Clarence Thomas)來決定結果」。

她指出，不論替換任何人選出馬，都逃不掉陷入極度危險的下場，而她所代表的社區民眾則禁不起敗選的打擊。

她說：「我的選民可能是第一批被驅逐出境的目標，他們將是第一批被送到雷克島監獄(Rikers Island)的對象。」

歐凱秀說，雖然狀況艱難，還是要做出抉擇。

歐凱秀表示：「我並不是說如果拜登成為候選人就一定會勝選，我覺得不管任何人獲得提名，並不是必定就會贏得選舉。」

拜登 歐凱秀 民主黨

上一則

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

下一則

黨內高層試圖逼退 拜登感到受傷與背叛

延伸閱讀

扛得住換拜聲浪？傳拜登近日將決定前景 民主黨已在物色賀錦麗搭檔

扛得住換拜聲浪？傳拜登近日將決定前景 民主黨已在物色賀錦麗搭檔
退選? 拜登最快本周決定 歐巴馬：連任漸渺茫

退選? 拜登最快本周決定 歐巴馬：連任漸渺茫
拜登又出糗 忘防長名字：呃…黑人

拜登又出糗 忘防長名字：呃…黑人
槍擊後民調：川普在全國及7決戰州 都贏拜登

槍擊後民調：川普在全國及7決戰州 都贏拜登

熱門新聞

蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
范斯夫婦(左為烏莎)2021年時跟新生兒合影。(范斯臉書截圖)

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

2024-07-17 18:24
50歲的退休水牛城鎮消防局長康培拉托雷(中)在川普集會中遇害。(取自康培拉托雷臉書)

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

2024-07-14 17:10
統拜登（Joe Biden）。美聯社

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

2024-07-12 13:10
前總統川普在賓州造勢集會遇襲。(截自X@Elon Musk)

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

2024-07-13 19:05
前總統川普13日在賓州造勢活動遭到槍擊，在事發約兩小時後，就被緊跟時事的中國商人火速製作成上衣，在淘寶等中國電商平台出售。(圖／取自天貓)

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

2024-07-14 09:13

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心

佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心
鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝