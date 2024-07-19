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WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

記者顏伶如／即時報導
圖為美墨邊境上的中國無證客。(路透)
圖為美墨邊境上的中國無證客。(路透)

華爾街日報19日報導，相較於來自中南美洲的無證移民，中國無證客通常為偷渡之旅付出較多花費，一旦入境美國則靠著廣闊的人際脈絡打入美國經濟，包括紐約法拉盛(Flushing)在內等華人人口較多的地點，讓初來乍到的中國無證客很快找到打工機會得以安頓，較少依賴無證移民收容所。

報導指出，來自福建的林奧迪(Audi Lin，音譯)歷經一個月的跋涉從美墨邊境進入美國，離開拘留中心便朝紐約市前進，一名遠親從拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)把他接到法拉盛中國城，順便告知有關求職及住宿訊息的中文網站。像林奧迪一樣的中國無證客入境之後便向邊境巡邏員自首並申請庇護，等待移民法院審理案件的期間得以在美停留。

林奧迪一到法拉盛就知道下榻何處，一個月內便找到工作，在福建同鄉在開設於哈林區的外賣餐廳當碗碟收拾工。他說，中國無證客並不會淪落到收容所的。

華爾街日報分析，從許多角度來看，中國無證客與來自中南美洲國家的無證客，闖關之行面臨相同的考驗，然而一旦進入美國國土之後，兩者的發展途徑則截然不同。不管是找工作或落腳之處，中國無證客都比拉丁美洲國家無證客來得順利，因為可以依靠親朋好友組成的廣闊人際脈絡，許多親友當年也曾是無證移民。

報導指出，抵達美國的生活並非一帆風順，新來的無證客經常遭到剝削，待遇好的工作不容易找，通常工作時間極長，所幸偶爾雇主提供食宿。美國經濟蒸蒸日上，工資不斷調升、企業持續招聘，讓某些無證客抵達美國之後能夠很快展開新生活。勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，擁有工作的移工不分身份是否合法，從今年2月以來累計人數都在3000萬人以上。

2023年10月至2024年6月為止的會計年度當中，共有3萬3508名中國無證客在美墨邊境遭到逮捕，上個會計年度則有2萬4314 人被捕，更早之前的會計年度只有2176人被捕。

海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)官員說，中國無證客對於抵達美國之後的安排都有預先規畫，為了闖關之旅則耗資1萬元以上，金額超過來自中美洲國家的許多無證客。為了打擊中國無證客從美墨邊境闖關，美國政府日前驅逐了116名中國公民回到中國。但許多中國無證客仍願意冒險，覺得在美國能有更好的經濟前途。

林奧迪說，哈林區餐館打工得以在過渡時期展開新生活，接下來希望找到薪水更好的工作，有朝一日自己做生意。為了闖關入美讓他付債2萬，聘請移民律師則要價1萬2000元。

無證客 移民 法拉盛

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