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圖輯／Made in China 川普紀念品 全代會熱賣

特派員黃惠玲／威州密爾瓦基即時報導
川普周邊商品幾乎都是中國製造。（特派員黃惠玲/攝影）
川普周邊商品幾乎都是中國製造。（特派員黃惠玲/攝影）

共和黨全國代表大會18日進入最後一天會期，成千上萬川普支持者熱切期待晚上川普的關鍵演說同時，也紛紛趁著最後機會搶購會場外五花八門的川普周邊商品。

從Blingbling的各種川普首飾、川普詩集、川普聖經、「讓美國再次偉大」的紅色經典運動帽及運動外套，表情萬千的川普娃娃，再到仿川普右耳貼的繃帶等，都吸引川粉們頻掏腰包。

令人玩味的是，這些支持者花錢不眨眼購入的「偶像」紀念品，幾乎每一樣都印著「中國製造」（Made in China)，也就是川普信誓旦旦第二次當選後就要拆除與美國間商業橋梁的世界最大經濟體之一。

川普早前曾提到如二次當選後的貿易政策，將在整體上大幅限制貿易。他並承諾提高所有中國進口商品的關稅，取消國會在柯林頓政府末期投票給予中國的「最惠國」貿易地位，並且完全禁止一些中國商品。

通膨問題，是這屆總統大選中最受選民注重的議題之一，根據Econofact組織的研究而言，隨著關稅的增加，美國家庭面臨著更高的物價，範圍從每年幾百元到1000多元不等。

由於2021年至今，美國物價持續上漲，如果川普新的關稅政策落實，屆時所引發的新一波通貨膨脹，恐將讓一般民眾感受更深刻，荷包壓力也更沈重。

從邁阿密到密爾瓦基參加共和黨全代會的古巴移民葛洛特斯坦（Flor de lis Grotestan），得意的向本報記者展示她此行的購物戰利品。

她說全力支持川普的最大原因是「川普反共產黨」，會不會擔心以後因為川普的經濟政策而可能買不到「中國製造」的價廉物美商品？穿著紅色洋裝的她笑答，「你錯了，我們會有更多更好”美國製造”的東西可以買。」

共和黨全代會中的一切一切現象，讓人不禁回想到一份探討2016年總統大選反映的「川普現象」的研究。

在這份報告中學者發現，儘管近七成川普支持者清楚他在「唬爛」，卻有61.8%的人覺得他「非常真誠」（highly authentic）。

報告作者指出，這種「我知道你在說謊，但我相信你」的矛盾心態令人大惑不解。

然而在這份報告公布八年後的今天，在全代會的現場，顯而易見「川粉」沒有離開，且對大難不死的川普更加忠誠。

川普周邊商品十分暢銷。（特派員黃惠玲/攝影）
川普周邊商品十分暢銷。（特派員黃惠玲/攝影）
川普周邊商品十分暢銷。（特派員黃惠玲/攝影）
川普周邊商品十分暢銷。（特派員黃惠玲/攝影）
川普支持者葛洛特斯坦展示購入的川普周邊紀念品。（特派員黃惠玲/攝影）
川普支持者葛洛特斯坦展示購入的川普周邊紀念品。（特派員黃惠玲/攝影）
川普支持者葛洛特斯坦展示購入的川普周邊紀念品。（特派員黃惠玲/攝影）
川普支持者葛洛特斯坦展示購入的川普周邊紀念品。（特派員黃惠玲/攝影）
川普周邊商品幾乎都是中國製造。（特派員黃惠玲/攝影）
川普周邊商品幾乎都是中國製造。（特派員黃惠玲/攝影）
仿川普在右耳貼的繃帶也有在賣。（特派員黃惠玲/攝影）
仿川普在右耳貼的繃帶也有在賣。（特派員黃惠玲/攝影）
川普周邊商品幾乎都是中國製造。（特派員黃惠玲/攝影）
川普周邊商品幾乎都是中國製造。（特派員黃惠玲/攝影）
川普周邊商品幾乎都是中國製造。（特派員黃惠玲/攝影）
川普周邊商品幾乎都是中國製造。（特派員黃惠玲/攝影）
川普周邊商品幾乎都是中國製造。（特派員黃惠玲/攝影）
川普周邊商品幾乎都是中國製造。（特派員黃惠玲/攝影）

川普 共和黨 關稅

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