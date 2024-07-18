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至少燙傷150人…手持式蒸汽清潔器遭召回

世界新聞網何卓賢／即時報導
Bissell蒸汽清潔器因為安全隱患遭到召回。(美聯社)
Bissell蒸汽清潔器因為安全隱患遭到召回。(美聯社)

高達330萬個Bissell品牌的手持式蒸汽清潔器在本周遭召回，因為其安全隱患，在北美已經造成至少150人燙傷。

美聯社報導，根據美國消費產品安全委員會和加拿大衛生部門，Bissell品牌旗下一些型號的「蒸汽噴射手持式蒸汽清潔器」可能會在機器加熱過程中或者使用過程中噴出熱水或蒸汽，有可能會燙傷使用者。

截至今年6月4日，Bissell已經收到183個關於產品噴出熱水和蒸汽的投訴報告，其中157項報告中提及使用者受輕微燙傷，其中145項來自美國、12項來自加拿大。

家中有這款清潔器的消費者應該立即停止使用產品，並且聯絡Bissell索取退款或者店內抵用積分。受到影響的消費者可以得到價值60美金的店內抵用積分或者40美金的現金退款。

Bissell官網上集體列出了召回產品的模型序列號；消費者也可以在網站上登記退款申請。

Bissell的清潔器系列產品在各大連鎖零售商，如目標百貨(Target)和沃爾瑪(Walmart)，以及亞馬遜和Bissell的官網，都有出售。據報導，Bissell在美國賣出320萬件產品，在加拿大則賣出35萬件。

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