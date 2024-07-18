北美防空司令部在密爾瓦基西南攔截一架未聯絡航跡飛機

在RNC期間密爾瓦基河24小時巡邏。（特派員黃惠玲/攝影）

為了確保共和黨 全國代表大會順利進行，有關當局出動陸海空單位人員，全方位保護場地及與會者安全。

除了RNC會場附近每個街角看到大批警察駐守外，原本有遊艇、皮筏來來往往的密爾瓦基河上，在RNC期間完全消失踪影，取而代之的是晝夜不停的巡邏艇，有些巡邏艇上還有全副武裝的警察。

根據指出，這類24小時巡邏將持續到周四（18日）晚共和黨全國代表大會結束。

這些巡邏是密爾瓦基警方、美國特勤局和其他部門一年多來詳細制定的大規模安保計畫的一部分。

密爾瓦基警察局局長諾曼（Jeffrey Norman）說，沒有比這次大會更高級別的安保措施了。

北美防空司令部（North American Aerospace Defense Command）的一架F-35飛機，17日對密爾瓦基西南部的違反臨時飛行限制的一架飛機，採取了行動。

據新聞稿稱，當天下午3時30分左右，雷達數據發現在限制空域內，出現一條未與空中交通管制部門聯絡的航跡。 北美防空司令部的一架F-35飛機立即出動，找到了這架有問題的一般航空飛機，並將其安全護送出該區域。

在此次事件中，F-35飛機的飛行高度為4400呎。