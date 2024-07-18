1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

挪威永恆號郵輪2022年10月停靠在阿拉斯加州朱諾市。資料照片。(美聯社)

奧克拉荷馬州 一個九口之家參加郵輪旅遊，他們搭乘的郵輪竟丟下了他們出航，一家不只被困在阿拉斯加的偏遠地區，隨後還遭船公司收了9000美元的海關費用。

紐約郵報17日報導，高特（Gault）夫婦帶著6個孩子和78歲的祖母，乘坐挪威郵輪公司旗下的挪威永恆號（Norwegian Encore）出遊，12日在阿拉斯加州 小鎮克奇坎（Ketchikan）下船觀賞伐木工秀。

然而，在回程的路上，負責接送的當地旅行業者未能好好檢查誰有票，並告訴高特一家接駁巴士沒位子了，要等下一班，但「下一班巴士」根本沒來，經過狂打電話安排，一家人終於返抵碼頭，卻看到挪威永恆號出海，帶走了他們的護照、藥品和衣服。

高特一家已經在這趟旅程花了大約3萬美元，但因為錯過上船，遭挪威郵輪公司按每名乘客971美元，收取將近9000美元的費用；這筆費用源自於「載客船隻服務法」，高特一家因沒在返美前到外國港口而違法，但幾乎全家的護照都留在船上，導致他們無法在加拿大的下一個停靠港趕上船。

高特家族因為別無選擇，只能找路回塔爾薩（Tulsa）的家，一路上要安排新的住處、預訂航班跟填飽一家人的肚子。經過幾天舟車勞頓，他們終於到家，非常疲倦跟勞累，還有人路上感染新冠病毒。爸爸約書亞（Joshua Gault）告訴記者，「我們被打倒了，我們不舒服，被打倒了」。

根據報導，高特一家正跟挪威郵輪公司接洽，要求彌補損失，他們覺得挪威郵輪公司有很多錯誤缺失要彌補。

媽媽凱特 琳（Cailyn Gault）指出，當他們在回家路上奮戰時，船公司一直跟他們說，「『我們仍在調查，沒有忘記你們』，但我就想，『沒有，你們把我們留在港口，告訴我們去想辦法時，我們覺得你們差不多忘記我們了』」。

據報導，挪威郵輪公司承認，因為「當地旅行社的過失」，導致高特一家錯過接駁巴士，已開始著手向高特一家退還近9000美元費用。一旦收到收據，將會報銷所有旅行費用，並提供其他補償。