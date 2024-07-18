川普憑什麼吸引支持者力挺到底？5點解構川普魅力

對眾多川普死忠支持者而言，7月13日他遭暗殺未遂，耳朵遭槍傷流血時，依然握拳振臂高喊「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」，被美聯社照片捕捉到的硬漢身影，只是進一步證明川普向來在他們心目中的英雄形象。(美聯社)

他是已被定罪的罪犯，是憤世嫉俗的陰謀論者，是拈花惹草的沙文主義者，是破產紀錄累累錙銖必較的生意人，而且似乎還欺善怕惡（對民主盟國強硬，卻向專制獨裁者示好），尤其敵視非法移民 。那麼，川普 的群眾魅力打哪兒來？為何他現在看來11月總統大選已勝券在握？

對眾多川普死忠支持者而言，7月13日他遭暗殺未遂，耳朵遭槍傷流血時，依然握拳振臂高喊「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」，被美聯社照片捕捉到的那個不屈不撓的硬漢身影，只是進一步證明川普向來在他們心目中的英雄形象。對照現任總統拜登 在電視辯論會中體現的老邁昏庸，川普在七大搖擺州民調全面領先，其來有自。

儘管民主黨人士可能無法理解，外國觀察家也難以體會川普魅力何在，金融時報舉出下列五點：

一、堅毅不撓

對許多擁戴者而言，自信滿滿、不改本色的男子氣概，正是川普魅力所在。這正是川普能吸引男性選民認同的一項重要個人氣質，也是他完勝拜登的最大優勢。最近ABC-Ipsos民調顯示，川普在50歲以下男性選民的支持度領先拜登8個百分點，在50歲至64歲年齡層更以11個百分點的差距遙遙領先。

這種男子氣概也吸引一些女性選民青睞，儘管川普過去鄙視女性的發言惹人反感，但支持者則以做大事者不拘小節視之。

二、精彩演出

一些政治人物把競選演說當成是例行公事，照稿子念就打發過去。川普可不一樣，他樂在其中，可以滔滔不絕連續講兩個鐘頭。早在他首次問鼎白宮之前，現場即席表演已成為他磨練多年、駕馭自如的本領。

川普通常以幽默開場，時而風趣得很邪惡，時而尖酸刻薄近乎殘忍（例如嘲笑拜登口吃時），也常常偏離主題，漫無邊際閒扯淡。這一刻說笑話，下一秒卻語帶沉痛地描繪宛如末日場景的美國未來。

但支持群眾愛極了到川普造勢場子觀賞他沒冷場的即興演出，不僅是朝聖偶像，也能跟其他志同道合的支持者交流，享受那份團結一致的歸屬感。

三、緬懷過去

川普「讓美國再度偉大」（MAGA）的口號引起廣大共鳴，因為製造業工作一去不返，讓許多藍領階級勞工自覺遭社會遺棄、淡忘、恥笑；移民潮源源不斷從邊境湧入，導致犯罪和毒品氾濫等問題，令人懷念治安良好的往昔；物價和租金上漲沒完沒了，也教人感嘆物價便宜的時代已成追憶。

這些現況觸動許多支持者的憤恨和懷舊情緒。他們深信，川普能幫他們解決問題。川普和其他共和黨候選人也深諳如何把這些情緒轉化為一張張的選票。

四、信仰虔誠

對力挺川普的福音派基督徒而言，政治主張和政黨都不重要，堅決反對墮胎、堅持把納稅人的錢花在公民身上，才是核心議題。在他們眼中，川普雖不完美，但他代表並維護了他們篤信的宗教價值觀。

自從川普首度參選總統以來，美國白人福音派基督徒就一直是川普的堅定支持者。2016年和2020年，80%的白人福音派基督徒把票投給川普，顯然不在意他性騷擾女性以及法律、財務方面的黑歷史。即使川普在艷星封口費案被定罪，也動搖不了他們對川普的信任。

為什麼？因為這些白人美國人深信他們的文化正受到威脅，而川普任命的保守派最高法院法官推翻了「羅訴韋德案」（Roe vs Wade），達成福音派基督徒數十年來致力於限制墮胎的目標。同樣重要的是，川普呼應他們對非法移民的敵意。相形之下，川普被定罪或遭彈劾，他們覺得沒什麼大不了。

川普也善於運用宗教意象，把自己描繪成受政府迫害的烈士。上周歷經暗殺未遂大難不死，更讓許多支持者堅信是上帝救了他，天使守護著他。

五、經濟表現

在現任總統拜登主政下，高房價、高租金、高物價已激起民怨沸騰，令人懷念起川普時代。

對自稱是無黨無派的鳳凰城居民西森來說，「川普經濟學」與「拜登經濟學」有如白天與黑夜的分別。他說：「現況糟糕透頂。財經專家說美國經濟火力全開，但車貸拖欠率和通膨率都上揚。四年前可不是這樣。」

拜登透過任內通過的「晶片法」，挹注66億美元至台積電的亞歷桑納晶圓廠，估計這項補助可望使台積電在鳳凰城地區的投資增至650億美元。但接受金融時報訪問的當地民眾大多未聽說這項投資；更何況投資需要時間灌溉，才會開花結果。

當地選民對將來經濟改善的遠景較無感，但對這近年來通膨肆虐帶來的衝擊，卻是深受切膚之痛。

家住史考茲谷的退休教員穆海德說：「但願民主黨和共和黨都派出更好的候選人參選。」但她已決定要投給誰：「萬物都變貴了。我們會投給川普。」

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點