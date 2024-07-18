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紐時：拜登對勸退呼聲更聽得進去

中央社華盛頓17日綜合外電報導
總統拜登。(路透)
總統拜登。(路透)

曾就總統拜登談話聽取簡報的民主黨人士指出，兩位黨籍國會領袖私下向拜登表達，對他的選情深感憂心後，拜登過去幾天對於為何該放棄爭取連任的論述，變得比較聽得下去。

「紐約時報」報導，這些人士指出，拜登迄未表明是否將改變參選到底的心意，但已經願意聽取針對令人憂心的新民調所作報告，還會針對副總統賀錦麗如何勝選提問。

相關說法顯示，對比上周對要求他讓賢的多位黨籍眾議員進行回擊的作法，至少在私底下，拜登正朝向態度更為開放的方向在轉變著。

一名親近拜登人士表示，要他接受退選的構想，這不是正確作法，不過他「現在願意傾聽」。但這位消息人士強調，目前沒有看到拜登改變心意的跡象。

兩位消息人士指出，國會兩位黨籍重量級人士、聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和聯邦眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）於過去一周分別私下告訴拜登，如果他堅持參選到底，民主黨員對於黨在總統和國會兩院的選情深以為憂。

白宮表示，相關討論沒有改變拜登的心意。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）說：「總統告訴兩位領袖，他是黨籍被提名人，會設法勝選並且期望在兩人合作之下，通過執政百日施政大計，以幫助勞工家庭。」

舒默和傑福瑞斯私下說服黨內幹部延後一週展開拜登提名作業，拉長黨內對於由拜登出馬可行性的論戰戰線。

眾議員謝安達（Adam Schiff）是迄今針對「換拜」公開喊話的最大咖民主黨人士。一名知情人士表示，拜登競選連任團隊共同主席傑佛瑞凱森柏格（Jeffrey Katzenberg）告訴拜登，金主已經停止注資。

連任之路陷入危機的拜登此刻驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診。就在團隊打算讓他有更多公開露臉的機會，以展現繼續參選決心之際，拜登反而得進行隔離。

在前總統川普遭暗殺未遂之後，民主黨國會議員和其他人士「換拜」呼聲一度短暫地偃旗息鼓，但是現在再度甚囂塵上。

美國廣播公司新聞網（ABC News）稍早報導，舒默上周在德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）拜登度假別墅中的談話細節，堪稱民主黨大咖尋求勸退拜登的最新跡象。

拜登 民主黨 白宮

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