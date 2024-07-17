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最完整劍龍化石拍出4460萬元天價 創恐龍化石拍賣最高價

記者張聲肇／即時報導
蘇富比拍賣行17日把「市面上歷來最完整的」劍龍化石，拍出將近4500萬元的天價，創下恐龍化石拍賣史上的最高紀錄。(美聯社)
蘇富比拍賣行17日把「市面上歷來最完整的」劍龍化石，拍出將近4500萬元的天價，創下恐龍化石拍賣史上的最高紀錄。(美聯社)

蘇富比(Sotheby's)拍賣行17日把「市面上歷來最完整的」劍龍(stegosaurus)化石，拍出將近4500萬元的天價，創下恐龍化石拍賣史上的最高紀錄。

這隻名為「尖峰」(Apex)的直立劍龍化石，蘇富比原來預計可拍得400萬至600萬元，結果拍出4460萬元，超出歷來恐龍化石拍賣的價格。

蘇富比17日宣布拍賣終結，但未立即公布買主名稱。蘇富比科學與大眾文化部主任哈頓(Cassandra Hatton)發表聲明說，「『尖峰』今天名副其實，激勵全球競標者出價，成為歷來拍賣會上價值最高的化石。 這次拍賣花了許多時間安排，從在科拉多州恐龍鎮發現化石，一直到來紐約拍賣，每一步都與(發現化石的古生物學家)庫柏(Jason Cooper)密切合作。 」

哈頓指出，劍龍是「很稀罕、很稀罕的動物，能夠發現這麼大又完整的一組化石，更是難能可貴。」

蘇富比說，這隻劍龍的指標性骨架化石，高11呎，從鼻到尾近27呎，原始的319片骨骼，多達254片保存完好；是世上類似大小的恐龍化石當中，最完整也保存得最好的一組。它約有1.61億年的歷史，展方用客製鋼架把牠「還原」成侵略攻擊的樣態。

「尖峰」是2022年5月，由古生物學家庫柏在科羅拉多州莫法特郡(Moffat County)恐龍鎮附近的私有土地挖掘出，是幾近完整的恐龍化石。劍龍是世上最廣受認定的恐龍之一。「尖峰」的骨骼有關節炎的跡象，表示牠是一隻很長壽的恐龍。

牠不是第一隻被拍賣的恐龍。1997年，一隻暴龍化石賣得840萬元，2020年，另一隻暴龍拍得3200萬元。2022年，蘇富比拍賣蛇髮女怪龍(Gorgosaurus)化石，價格600萬。

古生物學家擔心，具教育意義的恐龍化石，若落入私人收藏家之手，一般人就無從在博物館等公眾場所一睹其風采，失去科普教育的機會。

恐龍 拍賣 博物館

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