「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

范斯夫婦(左為烏莎)2021年時跟新生兒合影。(范斯臉書截圖)

隨著前總統川普 宣布由俄亥俄州聯邦參議員范斯(J.D. Vance)為副手，范斯的印裔美籍妻子烏莎．切洛庫里．范斯(Usha Chilukuri Vance)成為極端主義人士及「美國再次偉大」(MAGA)運動成員的最新批評焦點。其中包括攻擊烏莎會影響范斯說服川普讓千萬印度移民 入境並發綠卡。

烏莎是印度移民的女兒，在聖地牙哥長大，後來在就讀耶魯法學院時遇到了范斯，兩人在2014年結婚。烏莎本身就是一位成就非凡的女性，畢業於耶魯法學院的她，曾為首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)的書記官。根據紐約時報報導，兩人稍後在一個儀式上獲得印度教學者的祝福。

在川普15日宣布范斯擔任其競選副手後，許多保守派及極右翼人士，陸續在社交媒體上，對烏莎發起了種族主義攻擊，這些發文稱烏莎具有印度血統，因此將對於丈夫的政治生涯帶來影響，並促使共和黨在移民問題上更加軟弱。

極右翼活動家、美國第一學生組織(America First Students)創始人麥克尼爾(Jaden McNeil)在X上分享范斯夫婦跟新生兒的照片時寫道，「我確信這傢伙在移民問題上會有一番作為。」

白人至上主義者富恩特斯(Nick Fuentes)說，范斯不會成為「白人身分的捍衛者」，因為他有個印度人妻子。富恩特斯在他的播客中說，「這傢伙是誰？我們真的能期待這個娶了印度妻子並給孩子取名維威克(Vivek)的人，去支持白人身分認同嗎？」

參加過2021年1月6日國會暴亂的福克斯(Vincent James Foxx)在X發文稱，范斯被選為副總統，共和黨全代會上立即出現了印度教祈禱，他說，接下來會看到聯邦參議員李麥克(Mike Lee，曾提案取消綠卡發放國別限制)跟范斯，聯手說服川普允許1000萬名印度移民入境，並提供綠卡。

保守派評論員彼德斯(Stew Peters)貼出了范斯夫婦跟三個孩子的文章照片截圖說，「就在我們眼前，美國正在發生一場明顯的印度政變。」

進步派活動家、前民主黨國會議員候選人羅歐(Saura Rao)也在X上攻擊了烏莎。羅歐寫道，「烏莎，最新一位樂於為白人至上主義賣命的印裔女性。」

烏莎在川普宣布范斯為競選搭檔後，離開了原來任職的著名律所Munger, Tolles and Olson。該律所表示，烏莎是一名優秀的律師。

佛州國會眾議員、MAGA成員之一的盧娜(Anna Paulina Luna)稱讚烏莎令人印象十分深刻，她在X上發文：烏莎是三個孩子的媽媽，在耶魯法學院認識范斯，本身擁有耶魯、劍橋學位，還是公司訴訟律師、最高法院大法官的書記官。