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「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

特派員黃惠玲／即時報導
范斯夫婦(左為烏莎)2021年時跟新生兒合影。(范斯臉書截圖)
范斯夫婦(左為烏莎)2021年時跟新生兒合影。(范斯臉書截圖)

隨著前總統川普宣布由俄亥俄州聯邦參議員范斯(J.D. Vance)為副手，范斯的印裔美籍妻子烏莎．切洛庫里．范斯(Usha Chilukuri Vance)成為極端主義人士及「美國再次偉大」(MAGA)運動成員的最新批評焦點。其中包括攻擊烏莎會影響范斯說服川普讓千萬印度移民入境並發綠卡。

烏莎是印度移民的女兒，在聖地牙哥長大，後來在就讀耶魯法學院時遇到了范斯，兩人在2014年結婚。烏莎本身就是一位成就非凡的女性，畢業於耶魯法學院的她，曾為首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)的書記官。根據紐約時報報導，兩人稍後在一個儀式上獲得印度教學者的祝福。

在川普15日宣布范斯擔任其競選副手後，許多保守派及極右翼人士，陸續在社交媒體上，對烏莎發起了種族主義攻擊，這些發文稱烏莎具有印度血統，因此將對於丈夫的政治生涯帶來影響，並促使共和黨在移民問題上更加軟弱。

極右翼活動家、美國第一學生組織(America First Students)創始人麥克尼爾(Jaden McNeil)在X上分享范斯夫婦跟新生兒的照片時寫道，「我確信這傢伙在移民問題上會有一番作為。」

白人至上主義者富恩特斯(Nick Fuentes)說，范斯不會成為「白人身分的捍衛者」，因為他有個印度人妻子。富恩特斯在他的播客中說，「這傢伙是誰？我們真的能期待這個娶了印度妻子並給孩子取名維威克(Vivek)的人，去支持白人身分認同嗎？」

參加過2021年1月6日國會暴亂的福克斯(Vincent James Foxx)在X發文稱，范斯被選為副總統，共和黨全代會上立即出現了印度教祈禱，他說，接下來會看到聯邦參議員李麥克(Mike Lee，曾提案取消綠卡發放國別限制)跟范斯，聯手說服川普允許1000萬名印度移民入境，並提供綠卡。

保守派評論員彼德斯(Stew Peters)貼出了范斯夫婦跟三個孩子的文章照片截圖說，「就在我們眼前，美國正在發生一場明顯的印度政變。」

進步派活動家、前民主黨國會議員候選人羅歐(Saura Rao)也在X上攻擊了烏莎。羅歐寫道，「烏莎，最新一位樂於為白人至上主義賣命的印裔女性。」

烏莎在川普宣布范斯為競選搭檔後，離開了原來任職的著名律所Munger, Tolles and Olson。該律所表示，烏莎是一名優秀的律師。

佛州國會眾議員、MAGA成員之一的盧娜(Anna Paulina Luna)稱讚烏莎令人印象十分深刻，她在X上發文：烏莎是三個孩子的媽媽，在耶魯法學院認識范斯，本身擁有耶魯、劍橋學位，還是公司訴訟律師、最高法院大法官的書記官。

印度 川普 移民

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