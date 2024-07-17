路透：美8月公布擬議新規 限制中國聯網汽車軟體

商務部計劃下月公布有關聯網車（connected vehicle）的擬議規定，並預計將限制中國或其他被視為敵對國家生產的部分軟體。圖為比亞迪展示的電動車。(路透)

商務部 高階官員今天透露，商務部計劃下月公布有關聯網車（connected vehicle）的擬議規定，並預計將限制中國或其他被視為敵對國家生產的部分軟體。

路透報導，負責出口管制事務的商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）在科羅拉多州的一場論壇上表示：「我們正審查一些零組件及軟體…包括一些負責控管軟體與車輛數據的關鍵驅動零件，這些都必須在盟邦生產。」

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）5月曾表示，她的部門計劃在今年秋天提出中國聯網汽車擬議規定，並指總統拜登 （Joe Biden）政府可能採取「極端措施」，發布中國聯網車禁令或相關限制。

拜登政府5月宣布調高中國製電動車 關稅至102.5%。而艾斯特維茲前述發言，是關於拜登政府這類規畫的最新評論。

聯網汽車安裝了可連接網路的車載整合網絡硬體，因此可與車內外裝置共享數據。

艾斯特維茲今天指出，這會構成嚴峻威脅，車子可能「收集許多你的個人資訊」，且不管是電動車或傳統油車，都可能會更新軟體。

艾斯特維茲說：「現代的汽車內部安裝了許多軟體。它會拍下很多照片、配備駕駛系統並和你的手機連接，它知道你打給誰、去了哪裡，它知道許多關於你的事情。」