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利用暗殺未遂案帶來商機 川普運動鞋公司推限量版球鞋

編譯徐薏茹／即時報導

川普的公司「川普運動鞋」(The Trump Sneakers)推出限量版運動鞋，鞋面印有川普刺殺未遂案廣為流傳的圖像，只見他臉上帶著血跡，握拳高舉，底下搭配川普當時三度呼喊的口號「戰鬥」(FIGHT)，根據該公司官網資訊，這款限量版運動鞋每雙售價299元。

推出特殊限量款運動鞋的行動表明，支持川普的生意人正利用川普遇襲時的經典形象來推動競選勢頭。

最新推出的川普運動鞋命名為「FIGHT FIGHT FIGHT High-Tops」，限量5000雙，川普會隨機挑選其中十雙親筆簽名。

The Trump Sneakers官網呼籲顧客以這雙獨家的運動鞋展示他們的支持與愛國心，球鞋印刷的圖像捕捉了歷史上的關鍵時刻；FIGHT FIGHT FIGHT High-Tops運動鞋預計於9月或10月出貨。

根據佛羅里達企業處(Florida Division of Corporations)的資訊，The Trump Sneakers網站註冊為CIC Ventures LLC，登記為西棕櫚灘(West Palm Beach)的公司，與川普國際高爾夫俱樂部(Trump International Golf Club)同地址。

據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，2023年的一份財務公開報告指出該公司為川普所有。

公司官方聲明：「Trump Sneakers的設計、製造、分配或銷售非由川普、川普集團(The Trump Organization)或任何分支機構負責。」

45Footwear, LLC根據授權合約使用川普的姓名、肖像和相似圖像。

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