「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

王耀明(左)、劉龍珠(右)為共和黨全國代表大會中罕見的華人代表。(特派員黃惠玲／攝影)

「范斯從一無所有的白垃圾(white trash)，到成為副總統候選人，不就是我們移民奮鬥實現美國夢的人生翻版，」來自加州的共和黨 黨代表劉龍珠，對於川普 及范斯的組合信心十足，「不能說百分之百，但川普當選下一屆總統的可能性遠超過九成了，」因為興奮而略微泛紅的臉孔，讓他更融入共和黨全國代表大會的紅色大海之中。

「我是支持政策，黨相對來說是其次考慮」，擔任多年執業律師的劉龍珠，在加州華人 圈小有名氣，近年積極參政的他，因為參選州議員拿到不錯的選票而入選為黨代表。

在他的眼中，川普在教育領域主張公平、公正；在移民方面不允許無證移民「亂插隊」，不認同「亂領福利」及「讓納稅人供養無證客」；國際上不主戰；經濟方面推動少稅、小政府；治安將恢復「法律與秩序」；劉龍珠說，共和黨保守派理念跟華人價值觀一模一樣，相信「努力工作、公平競爭的華人都會支持川普」。

稱國會暴亂是因「出千不服」

儘管川普在2020年總統大選後，對選舉結果不滿而涉嫌鼓動、參與國會暴動，但在死忠川普支持者眼中，川普是「願賭服輸，出千不服」的漢子，劉龍珠說，民主黨不要從中作假，就不會衍生後來的事件。

不擔心川普執政時期的仇亞、華人受攻擊的現象重演嗎？跟許多死忠共和黨人一樣打著紅色領帶的劉龍珠說，很多人對共和黨有誤會，「要老、要白，才能成為共和黨人」，時常自嘲共和黨代會「五萬個老白人加上一個我」的劉龍珠說，從來沒有感覺到任何人歧視自己。

所謂歧視是因不了解

「我在一大群白人中感覺很自在，或許因為自己個性比較social，但很多時候所謂的歧視並不是歧視而是不了解，」劉龍珠坦承，共和黨在吸收少數族裔認同方面，的確有很大的提升空間。

坦承共和黨忽略經營少數族裔

「美國亞裔人口約5％左右，這次估計有五萬人出席了黨代會，按比率應該要有2500位亞裔在場，但這幾天看到的亞裔臉孔少之又少，只有黨代表出席的會議，亞裔更罕見，」在此同時，他也不否認共和黨高層官員之中，眾所周知的華裔大概只有趙小蘭，「很需要吸收更多年輕華裔加入壯大力量，開拓未來影響力。」

加州東灣聯合城(Union City)副市長王耀明，為2014年起狀告哈佛大學在招生中歧視亞裔的發起人，身為共和黨黨代表之一的他說，「華人對政治仍然普遍不感興趣，很多人對共和黨不了解」，這些都造成了華人在共和黨屬於極少數族群的情況。

共和黨價值觀跟華人相似

王耀明說，共和黨在60年代對移民不看重，後來想糾正卻已很難改變移民社區對共和黨的刻板印象，「因為關注教育，我才有機會深入了解共和黨，發現很多價值觀跟包括自己的華人相同。」

加入共和黨達35年，參加過藍州六次選舉都勝選的王耀明分析，共和黨著重個人奮鬥、自己努力，跟民主黨集體行動追求目標不盡相同，他說，不是說共和黨的做法不妥，而是隨著時代改變，有必要投資更多的經費、資源給少數族裔。

追隨川普永不言輸一切交給上帝

自稱為共和黨信念實踐者的王耀明說，「向前看，永不言輸，永不放棄，只要去做了，一切交給上帝，」就像川普經歷這麼多，不患得患失，繼續往前走就對了。

成為美國人不應吃裡扒外

對於川普對華政策引起一些異議，從中國移民到美國的劉龍珠說，對華政策是對政府而不是個人，「在美支持川普的華人，很大一部分是美國公民，沒有成為公民的，99%是想要成為公民，」他說，既然拿著美國護照，美國應該成為第一，「不能吃裡扒外」。