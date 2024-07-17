民主黨眾議員簽署抗議信 反對線上提名拜登

至少3名民主黨眾議員的辦公室今天表示，他們正準備簽署抗議信反對黨內加速正式提名總統拜登競選連任的計畫。圖為拜登本周在賭城一家熟食店。(美聯社)

至少3名民主黨 籍聯邦眾議員辦公室今天表示，他們正準備簽署一封抗議信，反對黨內加速正式提名總統拜登 （Joe Biden）競選連任的計畫。

路透社報導，越來越多民主黨人對於最快在21日進行「線上唱名表決」提名拜登的計畫感到不滿，這項投票會取代民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）中的提名程序。

民主黨全國代表大會將於8月19日至22日在芝加哥（Chicago）舉行。

民主黨眾議員魏德（Susan Wild）、奎格利（Mike Quigley）和賀夫曼（Jared Huffman）的代表接受路透社採訪時表示，他們計畫簽署這封抗議信。

路透社見到的信件草稿副本寫道：「在未來幾天內，透過不必要且史無前例的『線上唱名表決』扼殺辯論、過早地阻擋民主黨候選人名單可能的變動，是一個糟糕的主意。這可能會嚴重破壞民主黨人的士氣和團結。」

線上提名原本是為了趕上俄亥俄州 的提名截止期限，一旦錯過，候選人的姓名就無法印上11月5日總統大選的選票。

這個日期原本落在8月的民主黨全國代表大會之前，但抗議信指出，俄亥俄州延長了截止日期，消除了障礙。

面對批評，民主黨全國委員會（Democratic National Committee）主席哈里森（Jaime Harrison）在社群媒體X表示，俄亥俄州的延期不會及時生效。他還反駁線上投票可能最快就會在下週進行的報導。

哈里森寫道：「我們唯一釋放出的消息是，我們必須在8月5日前完成（提名）這件事，才能讓我們符合8月7日的期限。」

施壓要拜登退出總統選舉的團體「喬（拜登名），請交棒」（Pass the Torch, Joe）透過聲明指控民主黨全國委員會可能在進行「不民主、甚至是川普式（Trumpian）的行動」，從而加深民主黨的內部爭端。