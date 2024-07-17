我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財不善瀕破產 專家用4方法助他翻身

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

民主黨眾議員簽署抗議信 反對線上提名拜登

中央社華盛頓16日綜合外電報導
至少3名民主黨眾議員的辦公室今天表示，他們正準備簽署抗議信反對黨內加速正式提名總統拜登競選連任的計畫。圖為拜登本周在賭城一家熟食店。(美聯社)
至少3名民主黨眾議員的辦公室今天表示，他們正準備簽署抗議信反對黨內加速正式提名總統拜登競選連任的計畫。圖為拜登本周在賭城一家熟食店。(美聯社)

至少3名民主黨籍聯邦眾議員辦公室今天表示，他們正準備簽署一封抗議信，反對黨內加速正式提名總統拜登（Joe Biden）競選連任的計畫。

路透社報導，越來越多民主黨人對於最快在21日進行「線上唱名表決」提名拜登的計畫感到不滿，這項投票會取代民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）中的提名程序。

民主黨全國代表大會將於8月19日至22日在芝加哥（Chicago）舉行。

民主黨眾議員魏德（Susan Wild）、奎格利（Mike Quigley）和賀夫曼（Jared Huffman）的代表接受路透社採訪時表示，他們計畫簽署這封抗議信。

路透社見到的信件草稿副本寫道：「在未來幾天內，透過不必要且史無前例的『線上唱名表決』扼殺辯論、過早地阻擋民主黨候選人名單可能的變動，是一個糟糕的主意。這可能會嚴重破壞民主黨人的士氣和團結。」

線上提名原本是為了趕上俄亥俄州的提名截止期限，一旦錯過，候選人的姓名就無法印上11月5日總統大選的選票。

這個日期原本落在8月的民主黨全國代表大會之前，但抗議信指出，俄亥俄州延長了截止日期，消除了障礙。

面對批評，民主黨全國委員會（Democratic National Committee）主席哈里森（Jaime Harrison）在社群媒體X表示，俄亥俄州的延期不會及時生效。他還反駁線上投票可能最快就會在下週進行的報導。

哈里森寫道：「我們唯一釋放出的消息是，我們必須在8月5日前完成（提名）這件事，才能讓我們符合8月7日的期限。」

施壓要拜登退出總統選舉的團體「喬（拜登名），請交棒」（Pass the Torch, Joe）透過聲明指控民主黨全國委員會可能在進行「不民主、甚至是川普式（Trumpian）的行動」，從而加深民主黨的內部爭端。

民主黨 俄亥俄州 拜登

上一則

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

下一則

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

延伸閱讀

川普爭取小甘迺迪支持 與他談疫苗陰謀論通話卻外洩

川普爭取小甘迺迪支持 與他談疫苗陰謀論通話卻外洩
川普拔樁 卡車司機工會現身共和黨全代會 挺川意味濃

川普拔樁 卡車司機工會現身共和黨全代會 挺川意味濃
傳拜登將立法限大法官任期 對總統廣泛豁免權擬提修憲

傳拜登將立法限大法官任期 對總統廣泛豁免權擬提修憲
川普遇襲 支持率領先優勢卻略減 7搖擺州領先拜登

川普遇襲 支持率領先優勢卻略減 7搖擺州領先拜登

熱門新聞

加州太陽能發電量超過該州的實際用電量；圖為莫哈維沙漠中的大型太陽能發電廠。(路透)

加州太陽能發電用不完 今年已浪費舊金山所有家庭1年用量

2024-07-10 02:00
蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
50歲的退休水牛城鎮消防局長康培拉托雷(中)在川普集會中遇害。(取自康培拉托雷臉書)

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

2024-07-14 17:10
搭車前往哥斯大黎加準備偷渡到美國的中國人。(美聯社)

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

2024-07-09 09:39
統拜登（Joe Biden）。美聯社

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

2024-07-12 13:10
前總統川普在賓州造勢集會遇襲。(截自X@Elon Musk)

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

2024-07-13 19:05

超人氣

更多 >
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸

德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸
詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立

詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立