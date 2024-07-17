川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

槍手在川普造勢活動開槍時，現場可以看到多名著黑色西裝、戴著墨鏡的特勤人員以身體來保護川普，護送他走下舞台，安全進入一旁待命的車輛內，其中包括幾名女性特勤人員。(美聯社)

隨著外界對於一名潛在的暗殺者如何靠近前美國總統川普 的問題四起，部分保守派人士把矛頭指向特勤局招募女性特勤人員，投入火線保護前總統的任務。

法新社報導，美國右翼人士抨擊特勤局的多元平等共融雇用政策差點害川普送命。他們批評女性個頭小，太嬌弱，某些情況下甚至過重，無法保護川普這樣的男性。

槍手在川普造勢活動開槍時，現場可以看到多名著黑色西裝、戴著墨鏡的特勤人員以身體來保護川普，護送他走下舞台，安全進入一旁待命的車輛內，其中包括幾名女性特勤人員。

不過，這些女性特勤人員和特勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）在這場災難性攻擊事件後，遭外界以放大鏡檢視。特勤局負責保護現任、前任以及候任總統的任務。

右派活躍人士華爾希（Matt Walsh）在社群網站X發文稱：「特勤局不應有任何女性，他們應該是最頂尖的，而在這項工作沒有哪位頂尖的人是女性。」

共和黨 籍國會議員柏謝特（Tim Burchett）則在社群平台發文說：「我無法想像雇用來自百事可樂（@pepsi）多元平等共融的人選來當特勤局的主管，會是個糟糕的選擇。＃反串要註明。」

柏謝特說的是特勤局局長奇鐸，她之前曾擔任多年的百事可樂全球安全主任，然後才重返之前任職近30年的特勤局。奇鐸是特勤局有史以來第2位女性局長。

特勤局首批女性特勤人員是在1971年宣誓就職。哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）去年報導，特勤局希望2030年以前女性占30%。

奇鐸當時告訴哥倫比亞廣播公司：「我非常注重…確定我們必須吸引多元人才，確保我們正在培養並提供機會給員工中的每個人，尤其是女性。」

保守派Libs of TikTok在貼文中引述這項訪問，並將川普遭槍擊歸咎於這項雇用政策。這篇貼文吸引了超過1000萬次瀏覽。

貼文中寫道：「多元平等共融的結果。多元平等共融導致有人因此而死。」

非裔青年佛洛伊德（George Floyd）2020年遭白人警察壓頸而死，引發美國社會對種族主義 和包容性的反思後，多元聘雇的行動加速。

不過，這種作法近月來引發保守派日益反對，他們不滿白人勞工處於不公平的劣勢，尤其是白人男性。

川普剛宣布的競選搭檔、俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）最近推動一項法案，以廢除這類的行動。

范斯上月推出這項法案時發文說：「多元平等共融是種族主義，就這麼簡單。現在是在全國取締的時候，就從聯邦政府開始。」

自從川普遇襲後，外界出現要求奇鐸下台的聲浪，特勤局已同意配合拜登總統下令的獨立調查。

肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員柯默（James Comer）宣布，奇鐸將出席7月22日針對川普遇襲案舉行的眾院委員會聽證會。

川普15日出席在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的共和黨全國代表大會（RNC），這是他遇襲後首度公開露面，身旁清一色是男性特勤局隨扈。

保守派評論員歐韓德里（Rogan O'Handley）在社群媒體X發文說：「這才是保護總統之道。」

「川普現在有特勤局的頂尖團隊（保護）。」