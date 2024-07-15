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NBC專訪 拜登重申再拚四年

編譯陳韻涵／即時報導
拜登總統。 (歐新社)
拜登總統。 (歐新社)

拜登總統15日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC)主播霍爾特(Lester Holt)專訪，試圖消弭認為他不適合競選連任、要他退選的呼聲。 

部分民主黨領袖擔心，拜登無法再次擊敗川普。在專訪中，拜登有時語氣激昂且好辯，一再重申他不會退選。

拜登在訪問中說：「我是老了，但首先，我只比川普大三歲。再者，我的思維敏銳，過去三年半以來，我做的事比歷任總統都還多。我也願意接受指教。」

拜登表示，「我理解人們為何會說，『天哪，他已經81歲。哇，當他83歲、84歲的時候，會怎麼樣？』這麼問也是合理。」

拜登這場訪問在共和黨對手、前總統川普13日於賓州戶外造勢場合遇刺之前便排定進行，此次專訪也是拜登在川普遇刺後，重返競選活動的第一站。

拜登6月27日與川普辯論期間表現失利後，安排諸多活動、集會和現場問答，藉此向人們證明他還能再拚四年。

拜登受訪時重申競選到底，強調選民在初選期間用選票推派他競選。

他說：「我聽他們的。」

而當霍爾特問拜登，涉及繼續參選或退選等議題時，他會向誰諮詢。

拜登回答：「我，我已經做這件事很久了。」

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