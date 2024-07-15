移民殘殺2原民婦女還錄下過程 法官重判226年：人間惡夢

原籍南非，歸化為美國公民的男子史密斯，5年前殘殺兩名阿拉斯加原住民婦女，手段過程殘忍，被判決多項罪名成立，12日被法官處以共計226年徒刑。(美聯社)

阿拉斯加一名男子5年前殘殺兩名原住民 婦女，更將殺害其中一人的過程拍攝下來，並說「每個人都要死」，多項罪名確立，12日被判處共226年徒刑。

被告史密斯(Brian Steven Smith)被控於2019年9月在首府安克拉治(Anchorage)一間酒店內，殺害30歲凱瑟琳‧亨利(Kathleen Henry)，以及在此之前殺死52歲維羅妮卡‧阿布丘克(Veronica Abouchuk) 。史密斯來自南非 ，殺死亨利前不久才入籍成為公民。

兩名死者同來自阿拉斯加西部一個小村莊的原住民，在安克拉治因為無家可歸而淪為阻街女郎。

史密斯犯案後，原本神不知、鬼不覺，但法網 恢恢，一名性工作者偷走他放在皮卡車內的手機，發現亨利遭虐殺的影像於是報警。警方根據手機資料逮捕了史密斯，他承認殺人。在他被捕前警方還發現一具屍體，但無法確認身份，事後證實是阿布丘克。

根據監視器紀錄，亨利於2019年9月2日至4日登記入住安克拉治市中心TownePlace Suites by Marriott酒店，史密斯是該酒店員工。

除了影片，一張攝於9月6日的照片，顯示亨利的屍體擺放在一輛黑色皮卡車的後座；後來警方在安克拉治南部一處農村地區，找到亨利屍體。

史密斯的臉從未出現在影片中，但有他獨特的南非口音，一邊毆打殘殺亨利時一邊催促她快去死。其中一段聲音說，「在我眼中，每個人都會死……人們需要知道他們什麼時候會被連環殺害。」

史密斯接受警方偵訊時，承認趁妻子離家時帶阿布丘克回家，認為她身上有體臭味，要求她洗澡時卻遭拒絕，一怒之下開槍打死她，並棄屍於市區北方一處偏僻地區，警方其後找到一個帶有槍傷的頭骨。

阿拉斯加高等法院法官薩克斯比(Kevin Saxby )在宣判時指兩名死者都遭到殘忍虐待，簡直是人間惡夢。

由於阿拉斯加沒有死刑，法官判每項殺人罪監禁99年，另外性侵及篡改證據等監禁28年。史密斯聆聽判決時面無表情。