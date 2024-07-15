師徒情深 萬斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

甫獲川普欽點為競選搭檔的副總統候選人萬斯 (J.D. Vance)，最初為眾人周知是他在2016年出版的暢銷回憶錄「絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生」(Hillbilly Elegy)，而當年鼓勵他撰寫關於俄亥俄州 農村生活的教授，是以「虎媽」聞名的耶魯大學 華裔教授蔡美兒(Amy Chua)，萬斯稱蔡美兒是支持自己寫出這本書的「教母」。

雜誌「大西洋」(The Atlantic's)曾於2017年6月曾訪問過蔡美兒、萬斯師徒兩人。

身為萬斯就讀耶魯時契約法教授的蔡美兒受訪時稱，首次跟萬斯見面時，自己剛出版了「虎媽戰歌」(Battle Hymn of the Tiger Mother)，該書講述她如何用嚴格的教養手段撫養女兒，萬斯說，看著蔡美兒跟讀者分享她的家庭故事，也開始相信自己能夠做到這一點。

萬斯表示，蔡美兒對他的經歷很感興趣，尤其當時「虎媽戰歌」是在他在法學院就讀第一年結束時所出版，兩人自然而然談到「我是否也該寫一本書。」

萬斯說，一開始他非常抗拒出書的提議，但後來他開始寫一些東西給蔡美兒，她都會很正面的回應。蔡美兒受訪時也提到，萬斯剛開始寫的時候，常說「請不要給任何人看」，或者「我都不好意思寫著些。」蔡美兒表示，事實上「我想的是，天啊，這傢伙不僅有故事，而且寫得很真誠，每個人都需要讀讀這本書。」

蔡美兒之後把一位文學經紀人介紹給萬斯，萬斯也從此展開了文學生涯。

蔡美兒在訪問中表示，她很認同萬斯的故事，雖然她來自移民家庭，跟萬斯某種意義上並沒有共同點，但「我的父母帶著少少的錢來到美國，我們大概每年只能去一次餐館，我跟萬斯都記得自助餐，我們的生活其實有很多相似之處，這讓我很容易理解他的想法。」

當萬斯因為「絕望者之歌」一炮而紅時，蔡美兒為他感到驕傲，她還提到自己為該書寫簡介時，曾表示「這是我輩子讀過最好的書」，而被編輯說形容有些過頭。