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拍下川普險遭暗殺 攝影記者：我必須完成工作不能躲

中央社華盛頓15日專電
美國前總統川普（中）13日出席賓州造勢活動傳槍聲，川普臉部冒血，隨後高舉拳頭振臂吶喊。美聯社
美國前總統川普（中）13日出席賓州造勢活動傳槍聲，川普臉部冒血，隨後高舉拳頭振臂吶喊。美聯社

前總統川普日前奇蹟式躲過暗殺槍擊，右臉濺血仍振臂高呼「戰鬥」的影像，勢必成為美國政治史的經典畫面。4名攝影記者不顧生死，憑藉著勇氣與冷靜，記錄歷史瞬間。

有記者說：「我不能躲，我必須完成我的工作。」

這起槍擊案發生於13日川普（Donald Trump）在賓州造勢的場合，當天有4名攝影記者獲得川普團隊許可，在舞台周圍的緩衝區拍照。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，活動開始後，攝影記者通常只能留在緩衝區內5分鐘，槍擊剛好在這時段發生，才能近距離捕捉這一刻。

其中一張臉上濺血的川普被特勤包圍，高舉拳頭呼喊戰鬥（fight）的照片，是由美聯社記者武奇（Evan Vucci）拍攝。他告訴華郵，他原本在舞台左邊，槍擊後，他和其他攝影記者跑到他們認為川普會被帶離的方向。

「我一直告訴自己：慢下來。慢下來。冷靜。慢下來。」武奇說：「我知道我必須拍下這個畫面。這是美國歷史上如此重要的時刻，必須被記錄下來。如果你不能保持冷靜，就無法完成這項工作。」

擔任美聯社攝影20年的武奇回憶，當時工作人員擔心可能還有第2名槍手，但他不害怕，「我從來沒想過（害怕）」。他告訴自己，「我必須在那。我不能躲，不能躲在舞台後面。我必須完成我的工作。」

華郵攝影記者巴茨費德（Jabin Botsford）說，槍擊發生時他從舞台後方走到前方。他聽到「砰」的第一聲響，心裡正納悶發生什麼事，以為是煙火。

巴茨費德說：「這真的很可怕。沒有人知道發生了什麼事」，看到川普蹲倒在地上，「我準備拍下這一幕。儘管工作人員說：『你們需要趴下』。」

巴茨費德當時戴著雷朋（Ray-Ban Meta）智慧眼鏡，他「不知怎麼地」當下還記得開啟它的攝影功能，因此也拍下30秒的現場畫面。

紐約時報攝影記者米爾斯（Doug Mills）捕捉到子彈從川普頭部附近呼嘯而過的畫面。他說，他聽到「砰」的一聲，原本以為是汽車發出的聲音，然後看到川普蹲在講台後，心想「天哪，發生了什麼事」。

米爾斯說，他在混亂中努力拍攝更好的照片，也是有想到自己是不是會中彈，「這太可怕了。我從未見過更恐怖的場景」。

蓋帝圖像（Getty Images）的攝影記者莫尼梅克（Anna Moneymaker）從特勤的腳間空隙拍攝到川普蹲躲在講台後方的照片。

白宮攝影記者協會會長庫西尼雅克（Jessica Koscielniak）說，這些經典照片傳遍全球，也將成為歷史視覺紀錄不可抹滅的一部分。

武奇說，作為攝影記者，他的工作就是透過他的眼睛，讓讀者看見他眼前的世界，「我覺得我們都做到了」。

巴茨費德已從賓州趕到威斯康辛州的密爾瓦基（Milwaukee）。共和黨今天起將在那舉行4天的全代會，提名川普與他的副手搭檔。「我還在試著理解這一切，腦袋裡有很多事情在想，仍然覺得有點難以置信。」

川普 槍擊 華郵

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