英媒：即使對手也難否認 有人寧川普死也不想他當總統

前總統川普遇襲，特勤一擁而上，右下角可見川普的鞋掉落在地上。(美聯社)

即將獲共和黨提名競選總統的前總統川普 昨天造勢演說，現場爆出槍響，耳上有血的他仍振臂疾呼「戰鬥」。英媒分析，這是美國政壇數十年來最重要時刻，有利川普重返白宮 。

英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）編輯撰文評析，政治謀士常用「時刻」這個字眼來談論選戰，亦即政治局勢出現不可逆轉變化、迫使相關人士調整作為加以因應的時間點。

而暗殺川普（Donald Trump）未遂就是數十年來最重要的時刻，槍響傳遍造勢現場幾秒鐘後，顯然一切都變了。

文章指出，過去至少有3起暗殺陰謀把川普當成目標，還有更多人密謀行刺現任總統拜登 （Joe Biden）。連續不斷的暴力死亡威脅，堪稱美國三軍統帥的職災風險，而且歷史上已有4位在任總統遇刺身亡。

不過，昨天的事件無疑會強烈衝擊今年底的總統大選。

川普競選時主打自己淪為眾矢之的，包括聯邦檢察官、法官、選務官員、政壇對手、記者都被控嘗試掣肘，阻撓他重返白宮。

許多這類說詞已遭合理反駁，但賓州刺殺未遂事件過後，即使是川普的政壇對手都無法否認，有些人寧願川普死，也不願看到他再次當選總統。

近幾個月來，川普的對手焦頭爛額，刑事定罪也幾乎沒動搖川普的支持度。民調早已顯示，川普11月很可能贏回總統大位。

若以史為鑑，將發現昨天的事件只會讓川普支持度攀升。1981年3月，時任總統雷根（Ronald Reagan）遇刺中彈，幾個月後，他的民調支持度上漲8個百分點。

川普的支持者已經宣揚，這次暗殺企圖是川普拯救美國之戰的最新一役，這種框架現在將主導選戰。

事發後幾分鐘，川普的兒子就貼出父親被帶離造勢會場的照片，並附上照片說：「為了拯救美國，他永遠不會停止戰鬥。」

川普本人則於接受治療後表示：「這類行為能在我國發生，令人難以置信。」這番言論的潛在含義顯然是指：美國已遭破壞，他將在支持者協助下予以修復。

每日電訊報文末寫道，對於川普今年將勝選的僅存質疑正逐漸淡去；拜登本週稍早一連串的口誤無疑充滿戲劇性，現在看來則無關緊要了。

暗殺川普的企圖赤裸裸提醒世人，某個驚天動地的時刻是如何能顛覆一場激烈選戰。