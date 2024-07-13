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亞歷鮑德溫誤殺案撤刑訴 仍將面對民事求償

編譯徐薏茹／即時報導
好萊塢男星亞歷鮑德溫拍片誤殺同事攝影師一案，12日被法官宣布流審，且檢方不得同案再以同罪控訴鮑德溫。鮑德溫聞訊當庭與律師擁抱，喜極而泣。(美聯社)
好萊塢男星亞歷鮑德溫拍片誤殺同事攝影師一案，12日被法官宣布流審，且檢方不得同案再以同罪控訴鮑德溫。鮑德溫聞訊當庭與律師擁抱，喜極而泣。(美聯社)

好萊塢男星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)使用道具槍誤擊攝影師導致對方身亡，被控過失殺人罪，該案8日開審，全案12日被新墨西哥州法官駁回，視為流審，檢方不得就本案再提控重審；但亞歷鮑德溫之後仍將面臨民事訴訟。

承審法官桑默(Mary Marlowe Sommer)以警方和檢方壓匿與案件有關重要證據的不當行為為由，駁回此案；並且判決不得再就本案提出刑事指控。

亞歷鮑德溫為電影「鐵鏽」(Rust)主演兼共同製作人，2021年10月他在新墨州聖塔菲(Santa Fe)外的片場排練時，手中的道具槍意外擊發，攝影師哈欽斯(Halyna Hutchins)中彈身亡，另外導致導演蘇札(Joel Souza)受傷。

亞歷鮑德溫和其他製作人仍面臨哈欽斯父母與姊妹提出的民事訴訟，白領犯罪辯護律師賽德蘭德(Mark Sedlander)告訴美聯社，在致命槍擊等工作場所事故中，民事訴訟更常見。

賽德蘭德在案件被駁回前受訪表示：「按照民法標準，讓鮑德溫這樣的人對發生的事負責是常見的情況，但在刑事背景下相對不常見。」

「鐵鏽」是否會發行仍待確認，電影於2023年結束拍攝，製作人表示完成這部電影是為了紀念哈欽斯的藝術願景，並將電影所得留給她的兒子。

亞歷鮑德溫的職業生涯因本案蒙上陰影，如果被定罪，可能被判入獄服刑18個月。

6月他和妻子希拉瑞雅(Hilaria)宣布他們將出現在TLC真人秀系列裡，節目與他們的大家庭有關；夫妻倆有七個年幼的孩子，亞歷鮑德溫與前妻巴辛格(Kim Basinger)有一個成年女兒。節目名稱暫定為「鮑德溫家」(The Baldwins)，預定於2025年播出。

亞歷鮑德溫 新墨西哥州 好萊塢

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