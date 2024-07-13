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研究：創意產業依賴AI編故事 作品恐淪千篇一律

中央社華盛頓12日綜合外電報導
一項今天公布的研究結果警告，如果創意產業擁抱AI來幫忙編故事，那麼未來的藝術作品可能看起來都一樣。路透
一項今天公布的研究結果警告，如果創意產業擁抱AI來幫忙編故事，那麼未來的藝術作品可能看起來都一樣。路透

一項今天公布的研究結果警告，如果創意產業擁抱人工智慧AI）來幫忙編故事，那麼未來的書籍和電影可能看起來都一樣。

法新社報導，如今AI工具可將簡單的文字提示轉化為相對複雜的音樂、藝術和文本，在各界愈來愈擔心這種工具隨手可得的影響之際，這項刊登在「科學先端」（Science Advances）期刊的研究召集數百名志願者加以探討。

倫敦大學學院（University College London）的研究共同作者多希（Anil Doshi）告訴法新社：「我們的目標是研究生成式AI在創造力上協助人類的程度和方式。」

多希與艾克斯特大學（University of Exeter）的另一名共同作者豪瑟（Oliver Hauser）為了實驗募集約300名志願者作為「寫手」。

這些人並非專職寫作，他們與生俱來的創造力經過一項標準心理學測驗評估，內容是要求他們寫出10個截然不同的單字。

接著科學家將他們隨機分為3組，在3個主題中擇一，用8個句子寫成一則故事。3個主題分別是公海探險、叢林探險和外星探險。

參加者也隨機被分成3組，接受不同程度的AI協助。第1組未獲任何協助，第2組可獲聊天機器人ChatGPT提供3個句子組成的故事靈感，第3組可獲最多5個句子的AI生成故事靈感。

故事寫完後，參加者被要求以新穎程度、有趣程度、出書可能性等衡量標準評估自己作品的創意。另有600名外部人類評審以相同標準來評判這些故事。

研究作者們發現，AI平均將單一寫手的創造力品質提升多達10%，將故事有趣程度提升22%，在結構和情節轉折上尤其有用。

多希說，這類效應對於那些一開始被評為最沒創意的寫手來說最顯著，「因此具有這種讓大家站上同一起跑線的效果」。

但在集體層面上，他們發現，有AI協助編造的故事，看起來比那些完全沒有AI幫忙的故事更相似，因為寫手們擺脫不掉AI建議的靈感。

豪瑟說，這導致了「社會困境」，一方面，「人們更容易踏入這個領域，門檻降低是好事」；但另一方面，如果整體藝術創新程度下滑，「未來可能有害」。

多希說，這項研究還顯示，正如太早讓兒童使用計算機可能妨礙他們學習基礎算術一樣，人們在養成基本寫作、音樂等技巧之前，可能會過度依賴AI工具。

他認為，大家必須開始思考，「在工作流程中的哪一部分可以使用這項工具來獲取最大利益，同時仍在計畫或成果中保有自己的想法」。

AI 人工智慧 ChatGPT

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