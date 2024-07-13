國務院：中國官員涉人權問題 繼續拒核發簽證

美國國務院發言人米勒。(美聯社)

美國12日表示，即便美中緊張關係已有緩和，凡涉及新疆 、西藏及其他地區人權問題的中國官員，美國將繼續拒絕核發簽證 給他們，並矢言追究責任。

法新社報導，美國務院 這次與上次針對中國官員的受矚目行動有所不同，並未透露將被拒絕簽證的對象或人數，也未說明是否有更多人會被列黑名單。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，現任或前任中國官員「凡涉及鎮壓一些受邊緣化的宗教與種族群體」，美國會限制核發簽證給他們。

他在聲明中說，北京「沒有履行尊重與保護人權的承諾，從新疆持續發生的種族滅絕與違反人道罪、香港基本自由遭侵蝕、西藏持續發生侵犯人權事件以及在全球各地的跨國鎮壓，就可證明了這一點」。

他呼籲中國應接受聯合國人權紀錄最新審查報告的建議，包括釋放「被任意不公正拘留」的公民。

在前總統川普任內，美國政府曾公開點名被拒入境的官員名單，包括中國對西藏與新疆鐵腕政策一把手陳全國，他目前已經退休。

在總統拜登主政下，美國不斷向中國施壓，包括擴大限制技術出口，但也尋求雙方對話來控制緊張局勢。

美國表示，中國在新疆地區對多數為穆斯林的維吾爾族實施種族滅絕，並指出有大規模拘留營的報導，北京則強烈否認這項指控。