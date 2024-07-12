布放衛星時斷裂 獵鷹9號火箭停飛

獵鷹9號火箭上的攝影機所捕捉到的第一節引擎脫離時情形。由於第二段引擎嚴重故障，無法點火，只能把20顆星鏈衛星布放到不到地球軌道的高度，可能很快就會往地球墜落、進入大氣層時燒毀。(美聯社)

SpaceX 的獵鷹9號(Falcon 9)火箭11日升空布放星鏈衛星時斷裂，這是它七年來首度任務失敗，聯邦航空管理局(FAA)12日下令停飛。

獵鷹9號從加州范登堡太空軍基地發射升空後大約一小時，第二段引擎嚴重故障，無法點火，只能把20顆星鏈衛星布放到不到地球軌道的高度，可能很快就會往地球墜落、進入大氣層時燒毀。

SpaceX老闆馬斯克 12日凌晨說，獵鷹9號第二段引擎重新點火時突然「快速出乎預期解體」，亦即爆炸， 原因不明。FAA表示，SpaceX未將爆炸原因調查清楚，修復完畢並獲該局核准之前，不得再發射。路透指出，這可能需費時數周甚至數月。

獵鷹9號是全世界最忙碌的火箭，為SpaceX創下連續300多次順利完成任務的紀錄，讓它成為許多國家賴以發射衛星、運載太空人 的首選商業發射公司。SpaceX的總市值超過2000億元。

馬斯克說，雖然衛星還是部署完成，但是布放的軌道近地點(perigee)可能太低，無法再升高。星鏈團隊正設法更新衛星軟體，讓衛星上的離子推力器火力更強些，飛行管制員已經和20顆布署完成的衛星其中五顆連上線，試圖使其飛到正常軌道上，避開墜落焚毀的命運。

馬斯克說，這可不像「星戰」影集，「很可能行不通，但值得一試」。

SpaceX稍後表示，衛星的高度太低，每環繞地球軌道一圈，就會被地心引力往大氣層拉近三哩，最後可能難逃「落入地球大氣層，完全死亡」的命運。

SpaceX說，工程人員發現火箭第二節的液態氫燃料洩漏，隨後火箭就失靈了。

這是獵鷹9號火箭的第354次任務，也是它2016年來首次失敗。火箭引擎設計人、SpaceX前副總謬勒(Tom Mueller)在X平台上回應馬斯克說，「我們都知道，機器再怎麼耐用，到了某一時節總要告終。團隊會把問題解決，重啟它的生命周期」。