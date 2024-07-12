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收錢不交貨 墓碑店老闆騙了500人150萬…家族前科累累

編譯周芳苑／即時報導

賓州新澤西州經營墓碑生意的54歲中年男子小斯特凡 (Gregory J. Stefan Jr.)以付費卻不交貨、或者交出有問題墓碑方式騙了近500名顧客150餘萬元，被聯邦大陪審團指控犯有七項電匯詐欺罪。

美國檢察官羅梅羅(Jacqueline C. Romero)9日宣布，小斯特凡經營的墓碑生意多次違反當局規定被起訴，在美國地方法官阿特加(Jose R. Arteaga) 面前首次出庭。

檢察官指控小斯特凡透過所經營企業 1834 LLC 和 Colonial Memorials 詐騙。

起訴書稱，小斯特凡總要求客戶下單後付相當於買價的預付款，卻經常無法如期交貨。

事實上，斯特凡家族前科累累。

小斯特凡去年12 月在特拉瓦州被控犯有盜竊重罪，一名顧客付費買了墓碑卻從交貨；他去年也在特拉瓦郡被捕、被控犯有 280 項盜竊和詐騙罪名。

斯特凡的父親老斯特凡(Gregory Stefan Sr. )2015年時以 Lifestone by Stefan 和 Stefan Memorials唯一經營者的身份被賓州檢察長辦公室起訴。

2015 年民事案件以和解終結，但賓州前檢察長夏皮羅 (Josh Shapiro) 指控老斯特凡違反和解協議，判賠30 餘萬元，並下令禁止老斯特凡擁有、管理或參與為墓碑相關業務。

之後依舊投訴不斷，檢察長辦公室 2021 年再提訴訟。

2023 年1月，檢察長辦公室宣布與小斯特凡、老斯特凡、以及1843 LLC 擁有者傑拉德·斯特凡(Gerard Stefan，小斯特凡的兄弟)和解。

1843 LLC 成立於2016 年。小斯特凡 2016 年到 2021 年 3 月左右負責日常營運，所售墓碑來自新澤西州的一家供應商，平均利潤比成本高 400%。

2021年，特拉瓦郡法官裁定斯特凡家族企業藐視協議；小斯特凡隨後策劃合併新州墓碑公司Colonial Memorials。

老斯特凡1970 年代起從事墓碑業務，多年來收購其他家族的墓碑業務。

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