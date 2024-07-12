稱被潑熱茶嚴重燙傷 女子提告捷藍航空 索賠150萬

捷藍航空客機示意圖。(路透)

一名康州女子提告捷藍航空，稱在飛機經歷亂流的過程中被熱茶燙傷，如今向航空公司索賠150萬美元。

CBS報導，5月15日，塔賈娜·劉易斯(Tahjana Lewis)帶著5歲的女兒乘坐捷藍航空(JetBlue)客機，從佛州 奧蘭多飛往康州哈特福德。根據提告內容，空服員在飛機經歷亂流過程中開始提供飲料服務，坐在她前一排的乘客點了一杯熱茶，空服員在遞杯子的過程中，熱水潑到了她的身上，讓她被「嚴重燙傷」。劉易斯認為，捷藍航空的空服員提供「溫度異常高」的飲料服務「與良好的服務標準並不相符」，而在意外發生之後沒有給劉易斯提供第一時間的幫助。

劉易斯表示，此意外造成她的胸腔上半部、大腿、臀部以及右手臂嚴重燒傷，且部分的燒傷部位承受了永久性的傷害(permanently disabling)，不僅給她帶來巨大的疼痛，醫藥費也非常昂貴。

國際運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)一份2021年的報告顯示，由亂流造成的死亡或者嚴重傷害十分罕見，但根據美國聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)，飛機經歷亂流是非常常見的事情。

在5月，新加坡 航空一架客機從倫敦飛往新加坡途中遭遇亂流，緊急迫降曼谷，造成1死數十人重傷；一周後，卡達航空一架由杜哈飛往愛爾蘭都柏林的波音787客機，在土耳其 上空遇到亂流，劇烈顛簸造成機上8名乘客送醫，所幸最後安全降落。