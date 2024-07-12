我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

終於現身 梅蘭妮亞將參加共和黨全國代表大會

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

中央社華盛頓12日綜合外電報導
統拜登（Joe Biden）。美聯社
統拜登（Joe Biden）。美聯社

總統拜登（Joe Biden）電視辯論表現慘不忍睹，一時之間勸退聲高漲。但為何現年81歲的拜登堅信，他會在11月5日總統大選擊敗現年78歲的川普（Donald Trump）？

路透藉由訪談多位民主黨官員、幕僚、策士與金主，指出以下幾點原因：

●拜登對自己深信不疑

拜登儘管年事已高，但先前還是做出競選連任的決定。當時官員與他的政壇盟友告訴路透，這主要是因為他相信自己是能擊敗川普的民主黨最佳人選。

這些消息人士透露，拜登信不過副手賀錦麗（Kamala Harris）贏得中間選民的能力，尤其是在關鍵的搖擺州。

此外，對於眾多等待上場的民主黨州長和很可能成為未來黨內領袖的國會議員，拜登也懷疑他們的能力。

●拜登的人格特質

懷抱堅持不懈的原則，向來是拜登度過充滿悲痛的人生與漫長從政生涯的關鍵。他說，這是源於父母的教誨。

拜登表示，母親教導他：「人生某些時刻遭遇失敗是無可避免的，但放棄是不可原諒的。」

然而，拜登的這項原則令諸多民主黨人擔憂。好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）10日投書「紐約時報」（The New York Times）呼籲他退選時也呼應道：「與歲月對抗，是一場他不可能打贏的戰爭。我們沒有一個人能贏得了。」

●拜登最親近幕僚比他本人還放不下

數十年來，拜登讓自己身邊圍繞一群為數不多的資深幕僚作為幹部，例如政治顧問唐尼隆（Mike Donilon）、現任美國總統顧問（Counselor to the President）芮契提（Steve Ricchetti）及現任白宮副幕僚長利德（Bruce Reed）。這群人曾指導拜登度過先前幾次危機，這次也力勸他選到底。

一名與白宮內仍有聯繫的拜登前幕僚表示：「我聽聞芮契提、利德和唐尼隆比拜登本人還堅持。他們已經（在白宮）生根，不想移動。」

一位白宮官員證實這番說法，並稱拜登所有的高階幕僚都是這種心態。

●一些民主黨人害怕賀錦麗帶來的變化

路透採訪了十幾位民主黨人，包括民選官員和活躍支持者，且當中不少是在兵家必爭的賓州。他們全都對於拜登的心智狀態和擊敗川普的能力深表擔憂。

不過，對於若由賀錦麗帶頭組成的民主黨政府，他們同樣卻乏信任。

●國會議員反對聲浪趨緩

6月27日的電視辯論會過後不久，國會黑人國會議員連線（Congressional Black Caucus）和民主黨國會拉丁裔黨團（Congressional Hispanic Caucus）的領袖都發表支持拜登的聲明。這似乎使得批評聲浪趨緩。

截至昨天，在民主黨掌握的213席聯邦眾議員和51席聯邦參議員當中，分別僅11人和1人懇請拜登急流勇退。

拜登 民主黨 白宮

上一則

Travel + Leisure全球最佳10大航空 長榮再次進榜

延伸閱讀

拜登退選疑雲籠罩 北約3天峰會落幕誓挺烏克蘭

拜登退選疑雲籠罩 北約3天峰會落幕誓挺烏克蘭
拜登口誤稱澤倫斯基為普亭 克宮：全世界都在看

拜登口誤稱澤倫斯基為普亭 克宮：全世界都在看
好萊塢換拜聲起 麥克道格拉斯：難以想像拜登做完第2任期

好萊塢換拜聲起 麥克道格拉斯：難以想像拜登做完第2任期
誤稱澤倫斯基為普亭 英媒：拜登口誤毀掉歐洲外交努力

誤稱澤倫斯基為普亭 英媒：拜登口誤毀掉歐洲外交努力

熱門新聞

消費者金融保護局規定銀行收取透支費和滯納金上限後，摩根大通銀行警告說，可能不得不將成本轉嫁給消費者，對支票存款帳戶收取服務費用。(路透)

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

2024-07-08 11:42
搭車前往哥斯大黎加準備偷渡到美國的中國人。(美聯社)

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

2024-07-09 09:39
南加大工程學院碩士班畢業生相擁慶祝完成學業。據勞工統計局2023年統計，擁有碩士學位者的薪資中位數比大學畢業生高16%，比高中文憑者高出近一倍。(美聯社)

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-07-06 11:10
加州太陽能發電量超過該州的實際用電量；圖為莫哈維沙漠中的大型太陽能發電廠。(路透)

加州太陽能發電用不完 今年已浪費舊金山所有家庭1年用量

2024-07-10 02:00
霍姆伯格被指控搭乘阿拉斯加航空班機時，在機艙內用手打妻子的頭。示意圖。(美聯社)

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

2024-07-09 22:30
楊安澤(左)今年1月在南卡博覽會晚宴上，看著發表演說的拜登總統。(路透)

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

2024-07-09 13:43

超人氣

更多 >
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢
好市多要漲會員費 升等黑鑽卡划算嗎？簡易評估法教學

好市多要漲會員費 升等黑鑽卡划算嗎？簡易評估法教學
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
拜登坦承其他民主黨人也能擊敗川普：但我有一重大優勢

拜登坦承其他民主黨人也能擊敗川普：但我有一重大優勢
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙