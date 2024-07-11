「星際飛機」故障遲未解決 太空人恐滯留至8月

星際飛機太空艙6月6日與國際太空站連接後，即因推進器故障和安全顧慮，數度推遲返航時間。(美聯社)

波音公司新一代太空船「星際飛機」(Starliner)傳出問題，工程團隊仍持續處理阻礙2名太空人 返航的技術問題，他們可能必須在太空至少停留到8月中。

「星際飛機」6月6日首度載人升空，載著兩名太空人由佛州甘迺迪太空中心發射，平安抵達國際太空站(ISS)，但發射前後都出現氦氣外洩問題，太空船反應控制推進器出毛病，接駁停靠時試了兩次才成功。

衛報10日報導，「星際飛機」的兩名太空人威廉斯(Sunita Williams)和威爾莫(Butch Wilmore)自6月6日就一直待在ISS上。此次測試任務原本打算持續大約一周，但因推進器故障，接著是一系列的小規模氦氣外洩，引發了安全顧慮，讓解除對接數度推遲。

太空總署(NASA )在10日宣布，仍在執行測試，以確保「星際飛機」能如預期執行任務。儘管NASA認為「星際飛機」可以安全進行緊急撤離，但任務經理仍未準備好排定返航。

NASA的商業載人計畫經理史提克(Steve Stich)表示，「一些數據樂觀顯示，或許要到7月底，但我們會逐步跟進數據」。他說，「在開始著手解除對接和著陸之前，我們將有條不紊完成程序，包括跟署方進行返航飛行準備評估，這是一個非常標準的程序」。

史提克補充指出，在8月中旬的ISS例行組員輪調「有點」是該任務的「後續」，以避免軌道上過度擁擠，「顯然，在該次發射機會之前幾天，我們會需要讓威爾莫和威廉斯搭星際飛機回家。」他還說，儘管目前ISS上面有7名固定組員跟2名星際飛機太空人，但站內補給和資源充足，任何人都沒有風險。