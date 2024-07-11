情資顯示俄羅斯動用社媒網路帶風向 助攻川普勝選

根據聯邦情資單位情報顯示，俄羅斯 延續前兩次大選年的做法，動用社群媒體與網路帶風向，企圖助攻川普贏得總統大位，同時伊朗 對於美國大選的影響力也逐漸發酵。

根據華爾街日報報導，俄羅斯政府全面動員在社群平台與網路發動攻勢，一如2016年、2020年的操作手法，宣揚分裂言論並詆毀特定政治人物，企圖透過輿論操控風向，影響特定群體包括搖擺州選民的投票意向。

國家情報總監(Director of National Intelligence，DNI)辦公室高級官員9日表示：「與過去大選相比，並未發現俄羅斯對總統候選人的偏好有所改變。」

DNI官員透露，克里姆林宮(Kremlin)為削弱美國政府對烏克蘭的支持，甚至將黑手伸向國會議員，利用企業的商業活動掩護其參與並企圖透過安插有力人士進行宣傳。

不過官員表示，今年選舉活動開跑以來，俄羅斯影響選情的行動並未達到2016年的規模，當時俄羅斯發動駭客攻擊、洩露民主黨電郵、探測部分州的網路選務系統等，目的就是破壞民主黨候選人喜萊莉(Hillary Clinton)選情。

另外DNI總監海恩斯(Avril Haines)在一份聲明中指出，伊朗政府數周以來暗中鼓吹反加薩(Gaza)戰火的抗議活動，對於年底大選帶來的影響也不容小覷。

DNI研判，隨著11月大選逼近，俄羅斯可能加強對選舉的操作力道，成為總統大選「首要威脅」，相較之下，來自伊朗的威脅較小。

海恩斯表示：「我們發現與伊朗政府有關人士在網路冒充異議人士鼓吹抗爭，甚至向抗議者提供經濟援助。」但抗議者可能不知自己「與外國政府互動或接受外國政府支援」。

同時有DNI官員指出：「我們評估發現中國政府並不打算干預美國總統大選 結果，因為無論誰當選都會企圖壓制北京，因此沒必要在兩個政黨之間選邊站，根本沒有好處。」

DNI官員還針對人工智慧(AI)科技可能成為年底大選不定時炸彈，提出警告：「境外人士企圖製造候選人深偽產品，將虛構或誤導訊息上傳至網路，引發公眾對事實的質疑再放大解釋。」