改名換姓重投簡歷立得面試 非裔男告公司種族歧視

位於底特律的西諾拉酒店。(截取自谷歌地圖)

一名非裔 求職者近日提告位於密西根的一家公司種族歧視 ，稱自己改了假名之後重新投簡歷，竟立即獲得了面試的機會。

據CNN報導，這名求職者真名叫做傑克遜(Dwight Jackson)，在今年1月到4月之間，向位於密西根州 底特律的西諾拉酒店(Shinola Hotel)投遞簡歷申請了多個崗位，包括前台的崗位。

在沒有收到任何反饋的情況下，傑克遜在4月份又再投遞了一次簡歷，這次把自己名字改成傑布羅夫斯基(John Jebrowski)，就立馬在投遞了同一周獲得了多個面試機會。傑克遜在前去面試時，直接向面試者攤牌提出，他認為自己真實姓名更常見於非裔美國人，因此一開始沒有得到面試機會。然而，傑克遜在那之後很快就被告知，該職位不會再考慮他。

根據提告書，這證明「被告考慮應聘者，是基於應聘者名字所屬的種族。」在美國，「傑克遜」這個姓更多的是非裔使用，而「傑布羅夫斯基」這個姓則更常見於白人。

西諾拉酒店的官網中有使用「奢華(luxury)」來描述酒店的風格。傑克遜的簡歷中就有過前台員工的工作經歷，且之前的工作經歷連貫，就職過的兩家酒店都屬於「奢華」酒店等級。傑克遜的律師表示，「這證明傑克遜先生完全能勝任他所申請崗位的職責。」

西諾拉酒店的運營夥伴Sage Hospitality Group回應提告時稱，「我們嚴肅對待這項提告，絕不容忍任何形式的歧視行為。」

全國經濟研究所(National Bureau of Economic Research)的一項研究指出，姓名偏見(name bias)是招聘過程中一個常見的問題。在調查過程中，研究人員為了觀察種族和性別是否影響招聘成功率，向108個美國公司投出了相同的簡歷，發現名字能看得出是非裔美國人的應聘者更少得到面試機會。