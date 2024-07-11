川普上社群媒體發文 威脅要把查克柏格抓去關

Meta執行長查克柏格1月31日跟其他社群媒體平台負責人一起出席參院司法委員會聽證會。(美聯社資料照)

前總統川普 顯然不希望臉書 創辦人查克柏格 忘記兩人的宿怨，川普表示如果當選，要把查克柏格送進監獄。

商業內幕10日報導，川普前一天在自家社群媒體「Truth Social」發文，稱自己若在11月當選，「選舉詐欺犯」就會被關起來，更特別點名了查克柏格。

川普在貼文寫道，「他們不知羞恥！我能說的就是，如果我當選總統，我們將以前所未見的程度追捕選舉詐欺犯，他們將被送到監獄很長一段時間」。還在文末加了一句，「我們已經知道你們是誰了，『別那麼做！』。ZUCKERBUCKS，小心了！」

根據國家評論(National Review)雜誌報導，「ZUCKERBUCKS」一詞泛指私人實體捐贈數百萬美元，資助2020年大選的政府官方計票，其中最主要的金主就是查克柏格，他資助的非營利機構「科技與公民生活中心」（CTCL）向47個州的2500個選務機關捐助了3.5億元。

商業內幕指出，川普在一篇關於保障美國選民資格法案(SAVE Act)的發文做出威脅；該立法草案將規定，在聯邦選舉投票需要公民的證明。川普強調共和黨必須通過該法，否則就回家自己哭著睡。

川普與查克柏格的恩怨可以追溯到幾年前川普還在當總統的時候。2020年6月時，因為臉書挨批讓川普發表暴力性言論，查克柏格表示他「對川普總統的分裂和煽動性言論深感震驚和厭惡」。

在國會暴亂事件後，川普遭臉書封殺。查克柏格在當時發表聲明指出，公司認為「讓總統繼續在這段期間使用我們服務的風險實在是太大了」；禁令在2023年1月解除。