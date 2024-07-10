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美國有線新聞收視慘澹 CNN裁員百人發展數位訂閱

中央社紐約10日專電
有線電視新聞網（CNN）近期將合併電視與數位新聞採訪部門，預計將裁員百人，並在年底於主網站外推出全新數位訂閱服務。美聯社
有線電視新聞網（CNN）近期將合併電視與數位新聞採訪部門，預計將裁員百人，並在年底於主網站外推出全新數位訂閱服務。美聯社

美國有線電視新聞頻道收視持續下滑，有線電視新聞網（CNN）近期將合併電視與數位新聞採訪部門，預計將裁員百人，並在年底於主網站外推出全新數位訂閱服務。

華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，CNN執行長湯普森（Mark Thompson）10日對員工發出訊息指出，有線電視與數位新聞採訪部門將合併，未來將擴展數位內容，當中包括新聞、分析及付費閱讀的生活資訊，預計年底推出數位訂閱服務。

CNN在全球有超過3500名員工。湯普森指出，裁員將影響各部門，CNN將在主網站CNN.com之外，建構營運規模超過10億美元的數位資訊服務。

湯普森曾任「紐約時報」（New York Times）執行長，任內成功把紐時轉型為數位服務媒體，付費訂閱數由不足60萬提高至超過600萬。他表示，CNN走紐時的數位統包服務路線邏輯上是有可能的。

CNN近期收視數字跌至10年新低，上月主辦總統電視辯論會雖吸引953萬人在CNN各平台收看，但多家媒體聯播總收視人數超過5000萬人，辯論隔天CNN又回到收視低谷。美國多家有線電視新聞頻道收視戶由疫情期間開始顯著減少，CNN情況最嚴重。

CNN的母公司為華納兄弟探索公司（WBD，Warner Bros. Discovery），湯普森去年10月接手執行長，在有線新聞收視不佳挑戰下，強調改善數位服務。CNN去年8月首度進軍影音串流推出CNN Max App，但市場反應平淡。

華納兄弟、探索頻道與CNN是美國傳統電影片商與有線電視內容供應者，全球有線電視過去10年面臨剪線潮，以手機等載具收看，不受時間限制的數位串流平台取代有線電視的趨勢更趨明確，傳統內容供應業者都面臨投資轉型的壓力。

裁員 華爾街 紐約時報

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