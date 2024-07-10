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街燈電線屢遭竊…美盜賊到處偷銅轉賣 威脅公眾安全

編譯陳律安／綜合外電
盜賊竊走街燈裡的銅等金屬轉賣，換得一些小利，卻構成美國重大的公眾風險。 網路圖片
盜賊竊走街燈裡的銅等金屬轉賣，換得一些小利，卻構成美國重大的公眾風險。 網路圖片

洛杉磯第六街的燈帶之橋，原本被接上許多燈泡，以彰顯城市精神，如今卻無法在黑暗中發光，原因是盜賊竊走街燈裡的銅線。鄰近405號高速公路的數十個街區，都出現類似的狀況。

明尼蘇達州的聖保羅，一名男子在住家附近穿越馬路時，被車輛撞擊而死，當時街燈未亮。過去兩年，在拉斯維加斯有超過97萬英尺的街燈電線遭竊。

這種情況在美國各大城市十分普遍，顯示竊取電線的臨時起意犯罪非常猖獗。宵小竊走數千盞街燈的銅線，再以廢金屬的價格轉賣套現，雖只能換得數百美元，但街燈無法運作，對駕駛人和行人構成重大安全風險，也為市府帶來數百萬美元的維修成本。

金屬竊案已是全美各城市數十年來的噩夢，商品價格愈高便愈猖獗。然而，在新冠疫情爆發後，隨著經濟苦痛與社會不安加劇，加上金屬需求飆增，尤其是銅，讓這類犯罪上升到全新層級。

美國多個城市的資源回收業已向警方表示，已加強審核欲出售金屬之人的來歷，要求出示身分證件並留下紀錄，但盜賊仍有辦法銷贓。

波士頓顧問集團（BCG）金屬與加工產業全球主管瓦魯魯說，世人無法取得足夠的銅，這是最重要的能源傳輸金屬。他說，未來兩年，全球銅的缺口上看1,000萬噸，但開發新銅礦需時十年、甚至更久，進而提高廢銅的價值。

疫情 洛杉磯 明尼蘇達州

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