業務多到做不完？美國陸軍首先擁抱生成式AI

美國陸軍近日公布備忘錄，呼籲高層向士兵推廣使用生成式人工智慧，使其繁重的工作能夠輕鬆點。美聯社

立場一向保守的美國陸軍近日公布1份備忘錄，呼籲高層向士兵推廣使用生成式人工智慧（AI ），使其繁重的工作能夠輕鬆點。由於美軍其他軍種對於是否在日常業務中使用類似工具仍猶豫不決，這份備忘錄讓陸軍意外領先其他軍種，成為最先擁抱生成式AI的單位。

報忘錄表示，「指揮官與高層應鼓勵在適當的案例中使用生成式AI」，形容AI已提供「獨特且令人振奮的機會」，但也強調單位主官應了解部隊如何使用這些工具，並確保僅用於非機密資訊。

太空 軍與海軍立場仍保守

美國陸軍一向以排斥新科技聞名，如今卻成為第一個擁抱AI的兵種，未來士兵可使用如ChatGPT來撰寫備忘錄、獎勵建議、績效評估及耗時的行政管理工作。相較之下，太空軍與海軍仍以安全為由，呼籲謹慎或是徹底禁止使用類似科技。

事實上，2023年9月，美國太空軍已安全風險有待評估為由，暫停使用AI科技；在此之前，海軍備忘錄也指出，生程式AI有「安全漏洞」，「須採取謹慎的態度」。

胡佛研究所專門研究科技與國家安全的研究員施奈德（Jacquelyn Schneider）認為，美國陸軍在引進AI科技上已領先其他軍種。

過去只存在於科幻小說的AI，自2021年起卻愈來愈普及。隨著AI席捲全球，傳統只能由人類執行的工作，如今都有望由AI取代。一開始AI僅能依據文字指令產生圖片，但隨著生成式AI不斷地進化，像ChatGPT這樣的新程式更能夠依據要求撰寫文字與製作影片。

洩密是最大的考量

事實上，生成式AI可用於兵棋推演或規劃複雜的任務；在烏克蘭，AI更已實際投入戰場使用。不過，一旦談到AI的軍事用途，就不能忽視伴隨而來的網路安全風險。特別是單位輸入的數據，將成為AI辭彙的一部分，就有洩密的可能性。

但對基層官兵而言，生成式AI的用途更為平凡與實用，舉凡撰寫電子郵件、備忘錄、表現評估報告，都可派上用場。

施奈德認為，日常行政管理使用的大部分非機密資訊很難產生安全威脅，特別是「績效評估這類業務，對於對手根本沒多大的戰略用途」。

引進AI到何種程度仍未定

不論是解決行政管理工作，釋放美軍人力，抑或是戰場用途，AI的軍事潛力已被五角大廈 相中。鑒於相關科技可能成為未來衝突的關鍵要素，五角大廈已大量投資AI科技；不過，對於AI科技（如Google Gemini、Dall-E及ChatGPT）引進至部隊應到何種程度，五角大廈始終猶豫不決。

甚至，五角大廈與各軍種對於生成式AI的立場也顯得分歧。2023年8月，五角大廈成立「利馬工作小組」，負責評估生成式AI的能力、同步與應用。國防部副部長希克斯表示，「當我們駕馭生成式AI的力量時，我們的重點仍是確保國家安全，最大程度地降低風險，以及負責任地整合相關技術」。

陸軍目前尚未針對AI制定明確的政策與護欄，過程可能需要花費數年的時間，並在利馬工作小組的指導下進行。隨著AI持續進化，研發護欄的複雜程度也會提升，讓前述過程更形困難。

未來觀察重點將是軍方使用AI的底線為何，哪些任務使用生成式AI有風險。目前陸軍已使用AI撰寫新聞稿，向社會大眾溝通部隊的作戰任務；但是，如果AI撰寫的新聞稿摻雜假訊息，該由誰負責，新聞倫理勢必成為使用AI科技的重要考慮點。