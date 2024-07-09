楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤(左)今年1月在南卡博覽會晚宴上，看著發表演說的拜登總統。(路透)

曾在2020年競逐民主黨 總統初選的楊安澤 (Andrew Yang)8日接受NewsNation電視台主播葛謨(Chris Cuomo)訪問，他表示：「我相信本周就是拜登 (Joe Biden)擔任民主黨總統候選人的最後一周。」

楊安澤表示，至少有一位民主黨人告訴他，他近日將會表態要求拜登退選，而許多搖擺州的民主黨參選人已經非常擔心會被拜登拖累，輸掉自己的選舉。

楊安澤說，拜登無法化解民主黨內的憂慮；如果不挺他的國會民主黨人累積到數十人，加上部分名流已發聲希望拜登讓位，像是Netflix共同創辦人哈斯汀(Reed Hastings)、演員羅伯·雷納 (Rob Reiner)、作家史蒂芬‧金 (Stephen King) 、編劇戴蒙·林道夫(Damon Lindelof)等，他認為拜登陣營「很快就會入不敷出」，競選機器將會失靈。

他說：「我相信民主黨七天內會把他換掉。」

當被問到賀錦麗是否是適合的替代人選時，楊安澤說，他認為要有一個健全的淘選流程，而賀錦麗無疑會在中心名單上；但許多人希望民主黨能舉辦一個迷你版的初選，這樣賀錦麗也才有機會表現及爭取選民支持，「我覺得競爭不是壞事，民主黨就是因為想避免內部競爭才落至今天這個局面。」

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