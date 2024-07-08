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鏡頭看災情／今年第1個颶風 貝羅重創休士頓

世界新聞網／即時報導
8日清晨，貝羅以一級颶風的威力襲擊德州休士頓市區，車子幾乎滅頂。(路透)
8日清晨，貝羅以一級颶風的威力襲擊德州休士頓市區，車子幾乎滅頂。(路透)

熱帶風暴貝羅(Beryl)8日襲擊德州後，力道減弱，但強風暴雨引發洪水，在沿海地區造成200多萬戶住家與商店停電，至少四人死亡，1300航班取消，消防人員緊急出動，救助遭困居民。

貝羅肆虐墨西哥和加勒比海地區後，突然轉向，當地時間8日清晨4時以一級颶風的威力襲擊德州後，力道減弱，降為熱帶風暴。不過，國家颶風中心指出，它繼續往內陸前進的風力與雨量，仍足釀災。

休士頓市中心一片汪洋。(歐新社)
休士頓市中心一片汪洋。(歐新社)

休士頓郊區的翰波市(Humble)以及哈瑞斯郡(Harris County)，各...
休士頓郊區的翰波市(Humble)以及哈瑞斯郡(Harris County)，各有一男一女在自家被倒下的樹木壓死。(歐新社)
休士頓市中心的一處窪地被淹成一片湖泊。(美聯社)
休士頓市中心的一處窪地被淹成一片湖泊。(美聯社)
8日清晨，貝羅以一級颶風的威力襲擊德州休士頓市區，布法羅河口附近的車子幾乎滅頂。...
8日清晨，貝羅以一級颶風的威力襲擊德州休士頓市區，布法羅河口附近的車子幾乎滅頂。(美聯社)
熱帶風暴貝羅襲擊德州，遭強風吹倒的樹木和籬笆壓壞了休士頓一戶住家的休旅車。(歐新...
熱帶風暴貝羅襲擊德州，遭強風吹倒的樹木和籬笆壓壞了休士頓一戶住家的休旅車。(歐新社)
熱帶風暴貝羅襲擊德州，休士頓一處公園已成一片汪洋。(歐新社)
熱帶風暴貝羅襲擊德州，休士頓一處公園已成一片汪洋。(歐新社)
休士頓一處街區大樹倒塌砸中民宅，導致一死。(美聯社)
休士頓一處街區大樹倒塌砸中民宅，導致一死。(美聯社)

休士頓一輛汽車陷入泥河中，一名警員受困。(歐新社)
休士頓一輛汽車陷入泥河中，一名警員受困。(歐新社)

德州 熱帶風暴 颶風

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