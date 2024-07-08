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派拉蒙與Skydance Media同意合併 41歲富二代將躍好萊塢大亨

編譯季晶晶／綜合外電
派拉蒙全球公司周日宣布同意與Skydance Media合併，後者老闆David Ellison（圖）是科技軟體巨擘甲骨文創辦人艾里森之子。(路透)
派拉蒙全球公司周日宣布同意與Skydance Media合併，後者老闆David Ellison（圖）是科技軟體巨擘甲骨文創辦人艾里森之子。(路透)

影視巨擘派拉蒙全球公司（Paramount Global）與Skydance Media周日晚間宣布同意合併。

這是經過數個月談判拉鋸戰的成果，待複雜交易完成後，好萊塢將有新大亨誕生——Skydance Media的老闆、年僅41歲的艾里森（David Ellison）。這位南加大輟學生曾在幾部戲裡演過小配角，後來轉到幕後擔任製片。他的富二代背景，老爸是軟體巨擘甲骨文的創辦人艾里森（Larry Ellison），成為說服控制派拉蒙的家族最後願意出售資產的重要原因，他們希望買家能長期支撐派拉蒙。

但Skydance給派拉蒙45天的時間，如果找到出價更高的買主，可以取消交易。

根據彭博資訊，派拉蒙主席瑞德史東（Shari Redstone）同意以24億美元的價格，出售家族擁有的National Amusements，該公司控制住派拉蒙77%有投票權的股份。紐約時報指出，因為交易太過複雜，併購的全部價值尚不明朗。

派拉蒙旗下有經典電影《第凡內早餐》和《教父》背後的製片廠、哥倫比亞廣播（CBS），以及Nickelodeon、Comedy Central和MTV在內的有線電視頻道。

Skydance是獨立製片公司，它還有一家動畫工作室和一個遊戲部門，並與美國橄欖球職業聯盟（NFL）建立了合資企業。

瑞德史東和艾里森上月原本傳出談崩了，那個消息讓董事會、員工和投資人大失所望，派拉蒙股價因此重挫，周日則演出劇情大逆轉。

艾里森家族與娛樂圈頗有交集，他的老爸甲骨文董事長曾在《鋼鐵人2》裡客串演出，根據紐約時報報導，這位在富比士全球富豪排行榜上高居第五名的億萬富豪以個人身份支持兒子的Skydance收購派拉蒙。艾里森的妹妹也是好萊塢名人，她2011年創卜辦了Annapurna公司，曾制作《雲端情人》（Her）和《瞞天大佈局》（American Hustle）等片。

艾里森還沒有公開說明他對派拉蒙的計畫，但紐時引述來自知情人士的消息報導，他和派拉蒙董事會討論過要與另一家大型娛樂公司合作，合資成立一家串流媒體，跟上捆綁銷售的大趨勢。

紐約時報 好萊塢 甲骨文

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