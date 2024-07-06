愛女墓碑不見了 肯州夫婦才知7年來掃錯墓 管理方還沉默

肯塔基州「列星頓墓園」傳出七年前安葬一名早夭女嬰時，立錯墓碑，以致七年來死者家屬一直掃錯墓。墓園管理單位對此至今未做出回應，也沒有道歉。(取材自列星頓墓園官網)

肯塔基州 布萊恩與凱特 ‧布列克(Bryan and Katie Black)夫婦七年前生女時，女嬰愛芙莉(Avery)不幸死於分娩，此後年年帶兩個小孩去掃墓好幾次，今年卻發現墓碑不翼而飛；修墓人告知他們愛芙莉下葬在不同地點，如今布列克夫婦要求墓地主管方正式道歉，但主管墓園的「列星頓墓園」(Lexington Cemetery)至今未給出回應。

凱特表示，女兒夭折讓她心情十分低落。布萊恩表示，七年來帶著另兩個較大的孩子每年都去掃墓好幾次，「有時她的生日，有時在國慶日，只為修飾墓地，打發未能與她一起過的假日。」

但今年國殤日一家人前來，卻發現愛芙莉的墓碑不翼而飛。墓地管理公司告訴他們，小女嬰遺體葬在不同的墓地；目前石匠把墓碑移到離原來地點約30呎的地方，讓布列克一家十分吃驚。

凱特表示，以前來掃墓那麼多次，在當地拍下「孩子們都在此」的照片，如今這些回憶都蒙上陰影，原來掃錯墓了。她表示曾接洽列星頓墓園公司，為什麼女兒的墓被搬動，但獲知新地點才是正確的。

凱特表示，墓園管理方與布列克一家接洽的代表防衛性很強，一直跟他們講「不對，她埋在這兒，她埋在這兒。」而她表示，現在該如何確定。

布列克夫婦表示，他們要墓園公司給個正式道歉，「我們要求他們提出確切的證據，指出誰簽字批准、墓地是誰挖的，而現在的墓穴真是照理她埋骨的所在嗎？」

但墓園管理方迄今只給一張手工畫的圖，指出愛芙莉墓穴所在。

布萊恩表示，除了潦草繪製的這張圖以外，管理方別無反應，也未表示同情。「我要一張書面道歉、公開道歉，墓園管理單位向影響所及的所有人致歉。」

喪女之痛的布列克夫婦表示，迄今仍未獲得確切證據，指新地點才正確。列星頓墓園公司絕拒評論回應媒體的書面詢問。