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全美國慶日周末槍擊頻傳 至少33死、芝加哥最嚴重

中央社／芝加哥5日電
7月4日國慶日周末假期槍擊事件和其他暴力情事頻傳，造成至少33人喪生，包括芝加哥有11人死亡。圖為當天伊利諾州海蘭帕克(Highland Park)一處悼念2022年芝加哥近郊國慶節遊行槍擊案死者的紀念物品。(美聯社)
7月4日國慶日周末假期槍擊事件和其他暴力情事頻傳，造成至少33人喪生，包括芝加哥有11人死亡。圖為當天伊利諾州海蘭帕克(Highland Park)一處悼念2022年芝加哥近郊國慶節遊行槍擊案死者的紀念物品。(美聯社)

7月4日國慶日周末假期槍擊事件和其他暴力情事頻傳，造成至少33人喪生，包括芝加哥有11人死亡，全國還有數十人受傷。

美聯社報導，7月4日向來是美國一年中死亡人數最多的日子之一。去年國慶日前後發生一連串槍擊事件，造成十多人死亡、60多人受傷；2022年芝加哥近郊的國慶節遊行發生大規模槍擊事件，造成7人死亡。

在更多人聚集參加社交活動、青少年離開學校、氣溫升高等情況下，暴力和大規模槍擊事件時常會在夏季增加。

「芝加哥太陽時報」（Chicago Sun-Times）報導，在國慶周末期間，截至今天上午光在芝加哥就有11人死亡、55人受傷。暴力事件包括昨天發生的大規模槍擊事件，導致2名女子和1名8歲男童喪命。

芝加哥市長強森（Brandon Johnson）表示，最近的暴力事件「讓我們的城市陷入悲傷」。

強森在聲明中表示，今天晚上預計有一場社區集會活動，市府將在周末加強警力部署。

強森說：「最近的暴力事件讓我們的城市陷入悲傷，我們深為悲痛，我們要向受到最近這些事件影響的家庭和社區致以誠摯慰問。」

槍擊 芝加哥

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