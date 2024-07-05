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ABC新聞22分鐘專訪 拜登：萬能的主沒要我退選

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ABC新聞22分鐘專訪 拜登：萬能的主沒要我退選

記者張文馨／華盛頓報導
美國廣播公司稍早播出獨家專訪總統拜登的預錄影片。(取自YouTube)
美國廣播公司稍早播出獨家專訪總統拜登的預錄影片。(取自YouTube)

美國總統拜登持續為換人爭議努力降溫，美國廣播公司（ABC）5日晚間播出拜登自辯論災難以後的首次專訪，拜登坦承表現不好，但狀況並非非常嚴重；拜登說，他身體狀況很好，他每天都接受神經和認知測試，事實上他每天仍有很多行程和安排。

每天神經和認知測試

拜登表示，全國人民都在看著他，他每天都在接受檢驗；「若萬能的主要我不要選下去，我就不選下去，但萬能的主並沒有。」

拜登在威斯康辛州競選時強調，他老歸老，仍能創造工作機會，也能再一次打敗對手川普

拜登與川普上月27日首次登上此次總統選舉的辯論台，因拜登頻頻結巴、精神不振的災難性表現，引發民主黨強烈焦慮，換人選的壓力和熱烈討論一路延續至今。

拜登競選團隊安排拜登接受專訪、勤跑關鍵選區的競選活動，以及作東北約（NATO）峰會，來試圖扭轉輿論。

專訪全部影像未做剪輯

ABC5日晚間播出此次專訪拜登的全部影像，不做剪輯，主持人史蒂芬諾普洛斯（George Stephanopoulos）多次挑戰拜登是否會放棄連任，拜登都沒有鬆口。

拜登坦承，自己度過糟糕的一晚，因重感冒而表現不佳，他甚至事後沒回看這場辯論；拜登將表現不佳歸咎自己，稱當天晚上累壞了。

批川普大吼讓他分心

拜登批評，川普在台上謊話連篇，90分鐘內說了28個謊；辯論當晚，即便主辦方已經關閉川普的麥克風，川普還在大吼大叫，這點讓他分心。

拜登說，有16位諾貝爾經濟學者替他背書認為他的第二任美國會取得更大的經濟成就，而川普的經濟政策會導致衰退。

在不到半小時的專訪中，史蒂芬諾普洛斯多次詢問拜登對自己身心狀況的認知，以及對選情的看法，史蒂芬諾普洛斯詢問拜登是否願意接受獨立的，包含神經和認知的醫療評估，並將其公布給全國民眾。

拜登說，他身體狀況很好，他每天都接受神經和認知測試，事實上他每天仍有很多行程和安排。拜登表示，全國人民都在看著他，他每天都在接受檢驗；「若萬能的主要我不要選下去，我就不選下去，但萬能的主並沒有。」

拜登不認為他在全國民調中落後，而是拉鋸，他相信自己最後會打敗川普，順利贏得連任。

至於是否能再做四年，拜登則給予正面答覆，他說，他是真正團結北約的人，他促成澳英美安全協議（AUKUS ），讓日本擴張防衛支出，並增加外國對美投資，他說，「如果我認為我做不了，就不會選連任。」

被問到若民主黨大老告訴他，拜登會害民主黨丟失參議院多數，拜登表示，他已經跟他們詳談，沒人要他退；若他的盟友告訴他他會輸，拜登說，「我不回答這問題，這不會發生。」

拜登5日赴威斯康辛州造勢，場外有人支持拜登，也有人高舉標語要拜登交棒；他演講時說，他正在競選，也會再贏一次。

拜登說，所有的報導都說他太老了，「我老到無法創造1500萬個就業機會嗎？」、「我老到無法免除500萬學生的就學貸款嗎？」；他說，「你認為我老到無法打敗川普嗎？」底下的支持者大聲回應他，「不」。

在威斯康辛州，拜登告訴記者，他完全排除棄選的可能性。

拜登預計7日訪關鍵選區賓州造勢。

拜登 川普 民調

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