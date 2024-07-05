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拜川二選一 葛來儀：拜登重視對話 較合北京胃口

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拜川二選一 葛來儀：拜登重視對話 可能較合北京胃口

中央社╱華盛頓5日專電
美中關係專家葛來儀（Bonnie Glaser）分析，對中國而言，拜登對穩定及與北京溝通的重視，可能比川普的不可預測性更具吸引力。(本報資料照片)
美中關係專家葛來儀（Bonnie Glaser）分析，對中國而言，拜登對穩定及與北京溝通的重視，可能比川普的不可預測性更具吸引力。(本報資料照片)

若不提美國總統大選因為拜登辯論失常而有陣前換帥的不確定性，就檯面上兩位參選人來看，美中關係專家葛來儀（Bonnie Glaser）分析，對中國而言，拜登對穩定及與北京溝通的重視，可能比川普的不可預測性更具吸引力。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀說，有一段時間中國人認為，「川普是位交易型人物，我們可以與他達成協議」。

葛來儀說，中國人現在對此的信心減弱，「我認為他們確實想要更高的穩定度」。

美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）的美中關係專家金沛雅（Patricia Kim）則表示，中國如今面臨前總統川普的「變數」及現任總統拜登領導下的強硬政策。

她說，在與中方對話時所聽到的是，他們擔心拜登將持續推行與中國進行激烈經濟競爭的政策。他們已看到美國團結盟友及夥伴以因應中國挑戰的方式奏效，他們預計這種情形將持續下去。

金沛雅說，中方認為川普競選團隊的顧問說話非常強硬，但不確定若川普主政可能傾向何種政策路線。

美國兩黨都支持對中國採取強硬態度，報導指出，在川普主政時期的高階官員中，可能會在川普勝選後回鍋的人主張美國在亞洲擴大軍事建構，並對中國進口產品徵收懲罰性關稅。

曾在川普執政時擔任副國家安全顧問的博明（Matt Pottinger）日前在美國智庫活動中呼籲提高國防預算，認為美國有必要協助烏克蘭對抗俄羅斯，並遏止中國在印太區域的侵略行徑。

在川普總統任內的最後一位國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）近日投書「外交事務」（Foreign Affairs），文中呼籲將陸戰隊全數部署太平洋地區，擴大飛彈防禦系統及戰鬥機機隊，並將一艘海軍航空母艦從大西洋轉移到太平洋。

前政府高階官員也主張川普對中經濟政策2.0，包括對所有進入美國的中國商品徵收60%的關稅，並加大對中國出口科技的限制。

在幫助台灣抵禦中國潛在的軍事侵略方面，川普比拜登更不明確，這點可能是中國所欣賞的。但在川普擔任總統期間任職的高階官員一致認為，支持台灣是美國國家安全的優先事項。

博明也將中國與菲律賓6月下旬在南海仁愛暗沙附近衝突與台海局勢連結，認為北京之所以鎖定仁愛暗沙，不只意在展現美國對「這塊小石頭」無能為力，使美國失去威信，也是為侵台「預演」。

他說，北京對仁愛暗沙發動攻勢，為營造一種馳援無用的「徒勞感」，讓外界認為美國既不會幫菲律賓，也不會協助台灣。

葛來儀表示，北京可能會認為拜登主政是「兩害相權取其輕」，也可能覺得川普對盟友和夥伴的對抗態度會為中國帶來好處。

據報導，中國官方媒體和政治評論人士都沒有表達對任何一位候選人的偏好，而是利用這一時刻強化美國深陷內部爭吵的「弱國形象」敘事。

「就他們的宣傳而言，中國人認為最好的做法就是將美國形容為沒有能力推薦一位應受世界尊重的領袖」，葛來儀說。

「因此，世界其他國家應該做好不再依賴美國的準備。」

川普 拜登 博明

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